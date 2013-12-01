Loading...

CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2013

TITOLO


Roma, 01 DICEMBRE 2013

CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI.
RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Si sono giocati due incontri della terza giornata del Campionato riservato alle Accademie Zonali. Questi i risultati

L’ACCADEMIA ZONALE MILANO - L’ACCADEMIA ZONALE MOGLIANO, 00 – 41 (0-5)

L’ACCADEMIA ZONALE TORINO - L’ACCADEMIA ZONALE REMEDELLO, 24 – 10 (5-0)

ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO – ACCADEMIA ZONALE ROMA (7 DICEMBRE ORE 14.00)

ACCADEMIA ZONALE PRATO- ACCADEMIA ZONALE CATANIA (8 DICEMBRE ORE 14.00).

Classifica:

Accademia Mogliano e Accademia Torino punti 10; Accademia Roma punti 9; Accademia Prato, Accademia Milano e Accademia Remedello punti 5; Accademia
Benevento punti 4; Accademia Catania e Accademia Rovigo punti 0.

Prossimo Turno domenica - 12 Gennaio 2014

Accademia Zonale REMEDELLO - Accademia Zonale ROVIGO; Accademia Zonale ROMA – Accademia Zonale TORINO; Accademia Zonale CATANIA – Accademia Zonale
BENEVENTO; Accademia Zonale MOGLIANO - Accademia Zonale PRATO.
Riposa: Accademia Zonale MILANO.

I TABELLINI.

Lainate, "Campo Comunale” – domenica 1 dicembre 2013
Campionato Accademie Zonali

ACCADEMIA MILANO VS ACCADEMIA MOGLIANO 0-41 (0-8)

Marcatori: p.t. 16’ cp Minotti (0-3), 20’ meta Bardella (0-8): s.t. 8’ meta Schiabel tr. Minozzi (0-15), 15’ meta Bardella tr. Minozzi (0-22),
19’ meta Pettinelli tr. Minozzi (0-29), 27’ meta Banzato (0-34), 34’ meta Minozzi tr. Minozzi (0-41)

Acc. Milano (15-1): Fontana (33’ pt. Grillotti), Finardi, Dragoni (25’ st. Bianchi), Mori (4’ st. Spadoni), Bini, Borzone (14’ st. Fedeli),
Via, Ciotoli, Salerno, Baldelli (17’ st. Malacart), Lekic (29’ st. Singh), Bonfiglio, Nava (6’ st. Di Vivo), Rollero (11’ st. Salaris),
Ceciliani. all. Porrino

Acc. Mogliano (15-1): Dal Zilio, Russo (14’ st. Banzato), Sperandio (14’ st. Zanon), Schiabel, Bardella (17’ st. Serrotti), Minozzi, Masato
(17’ st. Banzato), Pettinelli, Borean (14’ st. Nicotera), Baldino (19’ st. Zanetti), Ortis, Morona, Dal Sie (19’ st. Franceschini), Ferraro,
Manfredi (19’ st. Fantin). all. Brunello

arb. Stefano Bolzonella

Calciatori: Minozzi cp 1/1 tr. 4/6

Cartellini: 17’ st. Lekic

Note: giornata soleggiata, terreno (sintetico) in perfette condizioni. Presenti circa 200 spettatori.

ACCADEMIA TORINO - ACCADEMIA REMEDELLO 24-10 (17-5)

Torino: Gaggero, Leveratto (50 Lozzi), Dho, Grosso, Minoletti (65 Venerito), Reeves (66 Rossi), Porporato (60 De Razza), Carbone, Vottero, Zingaro (56
Danzi), Amelio, Perrone, Saccà (60 Ghiglione), Racca (60 Barisone), Novello. All. Mazzantini.

Remedello: Pagliarini, Cicuttin (55 Codinotti), Bronzini, Slawitz, Braglia (44 May), Ferrarini (45 Ferrari), Scalvi, Abram (66 Soldati), Tebaldini,
Martani, Krumov, Vezzoli (60 Gelati), Pavesi, Rimpelli (60 Rossi), Armantini (45 Gavrilita). All. Dolcetto e Ravazzolo.

Marctori: 7 Mt Perrone tr Leveratto; 13 Mt Porporato; 19 Mt Pagliarini; 34 Mt Perrone; II° Tempo: 57 Mt Gaggero tr Gaggero; 65 Mt Martini.

Arbitro: Taggi.

