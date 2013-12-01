CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI
di Redazione
01/12/2013
Roma, 01 DICEMBRE 2013
CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI.
RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA
Si sono giocati due incontri della terza giornata del Campionato riservato alle Accademie Zonali. Questi i risultati
L’ACCADEMIA ZONALE MILANO - L’ACCADEMIA ZONALE MOGLIANO, 00 – 41 (0-5)
L’ACCADEMIA ZONALE TORINO - L’ACCADEMIA ZONALE REMEDELLO, 24 – 10 (5-0)
ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO – ACCADEMIA ZONALE ROMA (7 DICEMBRE ORE 14.00)
ACCADEMIA ZONALE PRATO- ACCADEMIA ZONALE CATANIA (8 DICEMBRE ORE 14.00).
Classifica:
Accademia Mogliano e Accademia Torino punti 10; Accademia Roma punti 9; Accademia Prato, Accademia Milano e Accademia Remedello punti 5; Accademia
Benevento punti 4; Accademia Catania e Accademia Rovigo punti 0.
Prossimo Turno domenica - 12 Gennaio 2014
Accademia Zonale REMEDELLO - Accademia Zonale ROVIGO; Accademia Zonale ROMA – Accademia Zonale TORINO; Accademia Zonale CATANIA – Accademia Zonale
BENEVENTO; Accademia Zonale MOGLIANO - Accademia Zonale PRATO.
Riposa: Accademia Zonale MILANO.
I TABELLINI.
Lainate, "Campo Comunale” – domenica 1 dicembre 2013
Campionato Accademie Zonali
ACCADEMIA MILANO VS ACCADEMIA MOGLIANO 0-41 (0-8)
Marcatori: p.t. 16’ cp Minotti (0-3), 20’ meta Bardella (0-8): s.t. 8’ meta Schiabel tr. Minozzi (0-15), 15’ meta Bardella tr. Minozzi (0-22),
19’ meta Pettinelli tr. Minozzi (0-29), 27’ meta Banzato (0-34), 34’ meta Minozzi tr. Minozzi (0-41)
Acc. Milano (15-1): Fontana (33’ pt. Grillotti), Finardi, Dragoni (25’ st. Bianchi), Mori (4’ st. Spadoni), Bini, Borzone (14’ st. Fedeli),
Via, Ciotoli, Salerno, Baldelli (17’ st. Malacart), Lekic (29’ st. Singh), Bonfiglio, Nava (6’ st. Di Vivo), Rollero (11’ st. Salaris),
Ceciliani. all. Porrino
Acc. Mogliano (15-1): Dal Zilio, Russo (14’ st. Banzato), Sperandio (14’ st. Zanon), Schiabel, Bardella (17’ st. Serrotti), Minozzi, Masato
(17’ st. Banzato), Pettinelli, Borean (14’ st. Nicotera), Baldino (19’ st. Zanetti), Ortis, Morona, Dal Sie (19’ st. Franceschini), Ferraro,
Manfredi (19’ st. Fantin). all. Brunello
arb. Stefano Bolzonella
Calciatori: Minozzi cp 1/1 tr. 4/6
Cartellini: 17’ st. Lekic
Note: giornata soleggiata, terreno (sintetico) in perfette condizioni. Presenti circa 200 spettatori.
ACCADEMIA TORINO - ACCADEMIA REMEDELLO 24-10 (17-5)
Torino: Gaggero, Leveratto (50 Lozzi), Dho, Grosso, Minoletti (65 Venerito), Reeves (66 Rossi), Porporato (60 De Razza), Carbone, Vottero, Zingaro (56
Danzi), Amelio, Perrone, Saccà (60 Ghiglione), Racca (60 Barisone), Novello. All. Mazzantini.
Remedello: Pagliarini, Cicuttin (55 Codinotti), Bronzini, Slawitz, Braglia (44 May), Ferrarini (45 Ferrari), Scalvi, Abram (66 Soldati), Tebaldini,
Martani, Krumov, Vezzoli (60 Gelati), Pavesi, Rimpelli (60 Rossi), Armantini (45 Gavrilita). All. Dolcetto e Ravazzolo.
Marctori: 7 Mt Perrone tr Leveratto; 13 Mt Porporato; 19 Mt Pagliarini; 34 Mt Perrone; II° Tempo: 57 Mt Gaggero tr Gaggero; 65 Mt Martini.
Arbitro: Taggi.
