CAMPIONATO DELLE ACCADEMIE ZONALI. VINCE PRATO SUL CATANIA PER 47-20
di Redazione
08/12/2013
Roma, 08 DICEMBRE 2013
CAMPIONATO DELLE ACCADEMIA ZONALI
VINCE L'ACCADEMIA DI PRATO SULL'ACCEDEMIA DI CATANIA PER 47-20
Con la gara tra Accademia Prato e Accademia Catania si chiude la terza giornata del Campionato delle Accademia Zonali. L’Accademia Prato vince il
match contro l’Accademia Catania con il punteggio di 47-20 e raggiunge in vetta alla classifica a 10 punti le Accademia di Mogliano, Roma e Torino.
Prossimo Turno il 12 gennaio 2014.
L’ACCADEMIA ZONALE MILANO - L’ACCADEMIA ZONALE MOGLIANO, 00 – 41 (0-5)
L’ACCADEMIA ZONALE TORINO - L’ACCADEMIA ZONALE REMEDELLO, 24 – 10 (5-0)
ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO – ACCADEMIA ZONALE ROMA 22 – 19 (4-1)
ACCADEMIA ZONALE PRATO- ACCADEMIA ZONALE CATANIA 47 – 20 (5-0)
Classifica:
Accademia Mogliano, Accademia Torino, Accademia Prato e Accademia Roma punti 10; Accademia Benevento punti 8; Accademia Milano e Accademia Remedello
punti 5; Accademia Catania e Accademia Rovigo punti 0.
Prossimo Turno domenica - 12 Gennaio 2014
Accademia Zonale REMEDELLO - Accademia Zonale ROVIGO; Accademia Zonale ROMA – Accademia Zonale TORINO; Accademia Zonale CATANIA – Accademia Zonale
BENEVENTO; Accademia Zonale MOGLIANO - Accademia Zonale PRATO.
Riposa: Accademia Zonale MILANO.
I TABELLINI.
(Domenica 8 dicembre 2013)
ACCADEMIA ZONALE PRATO – ACCADEMIA ZONALE CATANIA 47 – 20 (28-6)
Acc. Prato: Pellegrino, Brasanti, Cocchi, Gaggini (60 Marzucchi), Luzzolo, Mantelli (47 De Donato), Tomaselli (70 Ciullini), Basha (65 Zilieri),
Bianchi, Cristiglio, Cosi, Di Donna (60 Reali), Barducci (60 Rialti), Broglia (47 De Leo), Finotto (50 Campani). All. Grassi.
Acc. Catania: Failla, Arrigo (50 Modica), Mazzoleni, Autelitano Parasiliti, Pezzano (67 Di Prima), Giallongo (60 Cappa), Di Grandi, Hliwa (65
Sapuppo), Rizzo (60 Mantelli), Licata, Bucalo (45 Giunta), Florio (50 De Caro), Barbuscia, Maricchiolo. All. Cicciò/Costantino.
Marcatori: 2 cp Failla; 7 Mt Barducci tr mantelli; 10 cp failla; 20 Mt Basha tr mantelli; 30 Mt Basha tr Mantelli; 31 Mt Cristiglio tr mantelli; II°
tempo: 3 Mt Basha te mantelli; 26 Mt pellegrino tr Pellegrino; 30 Mt De caro tr Failla; 32 Mt Cristiglio; 35 Mt barbuscia tr failla.
Arbitro: Pivato.
Note: Cartellini gialli: al 35 pt per Tomaselli; al 19 st. Giallongo.
(sabato 7 dicembre 2013)
ACCADEMIA ZONALE BENEVENTO – ACCADEMIA ZONALE ROMA 22-19 (12-7)
Acc. BENEVENTO: Cioffi, Papa, Rossi B., Laperuta (10 reale), Caiazzo (15 st Cimaroli), Cozzi, Di Tota M. (20 st Manganiello), Fragnito D., Di Matteo
(35 st Napolitano), Triola, Caccia (27 st Giangregorio), Ferrarese, Mele, Zito, Galluccio (18 st Cribari). All. Galgani/Fragnito A.
Acc. ROMA; Panunzi, Gradotto, Angelini, Lamaro, Lisiciani (1 st. Fabiocchi), Colitti, Bonavolontà (25 st. Mazzi), Manni, Ercolani, Pagani (1 st
Sammartini), Aliberti (18 st. D’Armini), Caporali, Riccioni, Nobili (25 st. Di Pietro), Amendola (12 st. Berardi). All. Roselli/Jimenez.
Marcatori: 14 Mt Amendola tr Lamaro; 24 Mt Cozzi tr Cioffi; 28 Mt Papa; II° Tempo: 50 Mt Cimaroli tr Cioffi; 55 Mt Manni; 59 cp Cioffi; 61 Mt
Ercolani tr Panunzi;
Arbitro: Lorenzo Schipani.
Note:
( domenica 1 dicembre 2013)
ACCADEMIA MILANO VS ACCADEMIA MOGLIANO 0-41 (0-8)
Marcatori: p.t. 16’ cp Minotti (0-3), 20’ meta Bardella (0-8): s.t. 8’ meta Schiabel tr. Minozzi (0-15), 15’ meta Bardella tr. Minozzi (0-22),
19’ meta Pettinelli tr. Minozzi (0-29), 27’ meta Banzato (0-34), 34’ meta Minozzi tr. Minozzi (0-41)
Acc. Milano (15-1): Fontana (33’ pt. Grillotti), Finardi, Dragoni (25’ st. Bianchi), Mori (4’ st. Spadoni), Bini, Borzone (14’ st. Fedeli),
Via, Ciotoli, Salerno, Baldelli (17’ st. Malacart), Lekic (29’ st. Singh), Bonfiglio, Nava (6’ st. Di Vivo), Rollero (11’ st. Salaris),
Ceciliani. all. Porrino
Acc. Mogliano (15-1): Dal Zilio, Russo (14’ st. Banzato), Sperandio (14’ st. Zanon), Schiabel, Bardella (17’ st. Serrotti), Minozzi, Masato
(17’ st. Banzato), Pettinelli, Borean (14’ st. Nicotera), Baldino (19’ st. Zanetti), Ortis, Morona, Dal Sie (19’ st. Franceschini), Ferraro,
Manfredi (19’ st. Fantin). all. Brunello
arb. Stefano Bolzonella
Calciatori: Minozzi cp 1/1 tr. 4/6
Cartellini: 17’ st. Lekic
Note: giornata soleggiata, terreno (sintetico) in perfette condizioni. Presenti circa 200 spettatori.
( domenica 1 dicembre 2013)
ACCADEMIA TORINO - ACCADEMIA REMEDELLO 24-10 (17-5)
Torino: Gaggero, Leveratto (50 Lozzi), Dho, Grosso, Minoletti (65 Venerito), Reeves (66 Rossi), Porporato (60 De Razza), Carbone, Vottero, Zingaro (56
Danzi), Amelio, Perrone, Saccà (60 Ghiglione), Racca (60 Barisone), Novello. All. Mazzantini.
Remedello: Pagliarini, Cicuttin (55 Codinotti), Bronzini, Slawitz, Braglia (44 May), Ferrarini (45 Ferrari), Scalvi, Abram (66 Soldati), Tebaldini,
Martani, Krumov, Vezzoli (60 Gelati), Pavesi, Rimpelli (60 Rossi), Armantini (45 Gavrilita). All. Dolcetto e Ravazzolo.
Marcatori: 7 Mt Perrone tr Leveratto; 13 Mt Porporato; 19 Mt Pagliarini; 34 Mt Perrone; II° Tempo: 57 Mt Gaggero tr Gaggero; 65 Mt Martini.
Arbitro: Taggi.
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2428&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
[news] VEA FEMI-CZ: DISPONIBILI LE PREVENDITE PER IL MATCH DI SABATO AL BATTAGLINI
Articolo Successivo
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Redazione