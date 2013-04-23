[RUGBY NOTIZIE] CAMPIONATO U20, IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE
di Redazione
23/04/2013
CAMPIONATO UNDER 20, IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE
FINALE TRA LE VINCENTI DEI DUE GIRONI DOMENICA 9 GIUGNO
Roma – La Federazione Italiana Rugby ha reso noto oggi il calendario della fase finale del Campionato Under 20 2012/13 che assegna il titolo di
Campione d’Italia giovanile.
La fase finale prevede due gironi all’italiana da sei squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le
vincenti di ciascun girone si affronteranno domenica 9 giugno, in sede da definire, per contendersi lo scudetto giovanile.
Primo turno della fase a gironi domenica 28 aprile alle ore 12.30 secondo il seguente calendario:
Under 20 – Fasi finali – Girone A – 28.04.13 – ore 12.30
Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo
ASR Milano v Benetton Treviso
Under 20 – Fasi finali – Girone B – 28.04.13 – ore 12.30
Città di Frascati v Amatori Parma
UR Capitolina v Rugby Colorno
Nota per le redazioni: il calendario completo è in allegato
