[RUGBY NOTIZIE] CAPITAN SERGIO PARISSE ED IL CALENDARIO RWC 2015: &quot;L'OLIMPICO DI LONDRA UNA GRANDE EMOZIONE&quot;

[RUGBY NOTIZIE] CAPITAN SERGIO PARISSE ED IL CALENDARIO RWC 2015: "L'OLIMPICO DI LONDRA UNA GRANDE EMOZIONE"

di Redazione 02/05/2013

PARISSE: “L’OLIMPICO DI LONDRA UNA GRANDE EMOZIONE”

IL CAPITANO AZZURRO DOPO SORTEGGIO IRIDATO: “MIGLIORARE IL PIAZZAMENTO”

Roma - Sergio Parisse, capitano degli Azzurri, ha commentato favorevolmente il calendario della Rugby World Cup 2015: “La scorsa estate ho seguito

le Olimpiadi di Londra in tv, provando invidia per quegli atleti che vedevo sulla pista e sulle pedane di uno stadio magnifico come quello della

capitale inglese. Non vedo l’ora di giocarci, soprattutto in quella che potrebbe essere una gara storica per il nostro rugby come quella con

l’Irlanda. Anche Twickenham, per la prima partita contro la Francia, sarà emozionante come sempre e non ho dubbi che per entrambe le gare il fatto

di giocare a Londra consentirà a moltissimi tifosi italiani di seguirci e sostenerci al di là della Manica. E’ troppo presto per parlare di

obiettivi ed ambizioni di un appuntamento che prenderà il via tra più di due anni, per ora dobbiamo essere concentrati solo sul tour in Sudafrica

del prossimo giugno, ma è chiaro che puntiamo a migliorare i piazzamenti degli anni passati”.







