CARIPARMA TEST MATCH 2013, DA DOMANI NAZIONALE IN RADUNO A ROMA

di Redazione 19/10/2013

Roma – La Nazionale Italiana Rugby si raduna domani sera a Roma, presso il CPO “Giulio Onesti”, per il primo dei due raduni di preparazione ai

Cariparma Test Match 2013 che a novembre vedranno gli Azzurri del CT Jacques Brunel affrontare l’Australia (Torino Olimpico, sabato 9 novembre),

Fiji (Cremona, sabato 16 novembre) ed Argentina (Roma Olimpico, sabato 23 novembre).



Per il raduno che parte domani, per concludersi mercoledì all’ora di pranzo, il Commissario Tecnico ha convocato trentadue giocatori, a cui si

aggiungono tre atleti (Gori, Venditti, Alberto De Marchi) invitati a partecipare in attesa di valutarne le possibilità di recupero dagli infortuni

che ne hanno limitato l’utilizzo sul campo nelle ultime settimane.



Primo convocazione con la Nazionale Maggiore per i due ventenni Michele Campagnaro (Benetton Treviso) e Tommaso Allan (USAP Perpignan), mentre il

terzo esordiente della rosa è l’estremo delle Zebre Rugby Ruggero Trevisan, già convocato in passato ma ancora in attesa di fare il proprio

debutto internazionale.



Questi gli atleti che si radunano domani a Roma in preparazione al trittico autunnale di Cariparma Test Match:



Piloni



Matias AGUERO (Zebre Rugby, 19 caps)



Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 98 caps)



Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 24 caps)



Michele RIZZO (Benetton Treviso, 8 caps)



Tallonatori



Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 56 caps)



Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 12 caps)



Andrea MANICI (Zebre Rugby, 1 cap)*



Seconde linee



Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 21 caps)



Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 97 caps)



Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 10 caps)



Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 21 caps)



Flanker/n.8



Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 30 caps)



Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 94 caps)



Simone FAVARO (Benetton Treviso, 21 caps)*



Sergio PARISSE (Stade Francais, 98 caps)



Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 12 caps)



Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 77 caps)



Mediani di mischia



Tobias BOTES (Benetton Treviso, 16 caps)



Alberto CHILLON (Zebre Rugby, 1 cap)*



Mediani d’apertura



Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, esordiente)



Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, 3 caps)



Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 35 caps)



Centri



Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, esordiente)*



Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 84 caps)



Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 29 caps)



Luca MORISI (Benetton Treviso, 4 caps)*



Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 26 caps)



Ali/Estremi



Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 28 caps)*



Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 3 caps)*



Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 49 caps)



Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 1 cap)*



Ruggero TREVISAN (Zebre Rugby, esordiente)*



Invitati



Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 12 caps)



Edoardo GORI (Benetton Treviso, 26 caps)*



Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 17 caps)*



non considerati per infortunio: Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso), Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby), Andrea MASI (London WASPS), Francesco MINTO

(Benetton Treviso)



*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”







