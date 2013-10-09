Home Senza categoria CARIPARMA TEST MATCH, GLI ARBITRI DEL TRITTICO DI NOVEMBRE

CARIPARMA TEST MATCH, GLI ARBITRI DEL TRITTICO DI NOVEMBRE

di Redazione 09/10/2013

L’ITALIANO MITREA DIRIGE RUSSIA V USA ALL’ALLIANZ ARENA DI LONDRA

Roma – L’International Rugby Board ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la finestra internazionale di novembre che vedrà l’Italrugby

impegnata contro Australia (Torino Olimpico, 9 novembre), Fiji (Cremona, 16 novembre) e Argentina (Roma Olimpico, 23 novembre).

La sfida torinese ai Wallabies sarà diretta dal neozelandese Glen Jackson, che arbitra l’Italia per la prima volta, mentre la gara di Cremona con

le Fiji è stata affidata al gallese Leighton Hodges, alla sua seconda volta con gli Azzurri: unico precedente lo scorso 22 giugno a Pretoria, quando

Parisse e compagni furono sconfitti all’ultimo secondo 29-30 dalla Scozia.

Per il derby latino di Roma contro l’Argentina, ultima tappa della finestra autunnale, è stato infine designato il neozelandese Chris Pollock,

anche lui alla seconda direzione di un test degli Azzurri dopo il Cariparma Test Match del novembre 2010 al “Bentegodi” di Verona, sempre contro i

Pumas che, in quell’occasione, si imposero per 16-22.

Massiccia la presenza italiana nel panel autunnale IRB, con il trevigiano Marius Mitrea designato per il suo primo test-match internazionale come

primo arbitro: ormai un veterano del RaboDirect PRO12, reduce dall’aver diretto la scorsa settimana anche nel Top14 francese, il fischietto di

Treviso sarà di scena all’Allianz Arena di Londra il prossimo 23 novembre per una sfida che ha sempre un significato particolare, quella tra Russia

e Stati Uniti. Nelle settimane precedenti, Mitrea sarà impegnato come giudice di linea a Cardiff in Galles v Sudafrica e a Bucarest per Romania v

Canada.

Triplice impegno come TMO per Carlo Damasco: l’internazionale napoletano sarà l’addetto alla moviola in Irlanda v Samoa (9 novembre), Georgia v

USA (16 novembre) e Galles v Tonga (Cardiff 22 novembre). Due partite da TMO, infine, per Alan Falzone da Padova, in cabina di regia per Romania v

Tonga del 9 novembre e per Francia v Tonga del 16.

Queste le designazioni dei Cariparma Test Match in dettaglio:

Torino, Stadio Olimpico – sabato 9 novembre, ore 15.00

Cariparma Test Match

Italia v Australia

arb. Jackson (Nuova Zelanda)

g.d.l. Poite (Francia), Lacey (Irlanda)

TMO: Hughes (Inghilterra)

Cremona, Stadio “Giovanni Zini” – sabato 16 novembre, ore 15.00

Cariparma Test Match

Italia v Fiji

arb. Hodges (Galles)

g.d.l. Peyper (Sudafrica), Montes (Uruguay)

TMO: Gauzins (Francia)

Roma, Stadio Olimpico – sabato 23 novembre, ore 15.00

Cariparma Test Match

Italia v Argentina

arb. Pollock (Nuova Zelanda)

g.d.l. Clancy (Irlanda), Doyle (Inghilterra)

TMO: Simmonds (Galles)







