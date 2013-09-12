CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v AUSTRALIA ED ITALIA v FIJI: VIA ALLA PREVENDITA
di Redazione
12/09/2013
#FACCEDARUGBY, IL NUOVO MANIFESTO DELLA PASSIONE ITALIANA
IL PRESIDENTE GAVAZZI: “VERSO I CARIPARMA TEST MATCH INSIEME ALLA NOSTRA BASE”
Roma – Coinvolgere il movimento, la base e gli appassionati, avvicinandoli sempre più alla Nazionale rendendoli parte attiva nella comunicazione e
nella divulgazione dei valori della palla ovale, sempre più “passione italiana” degli sportivi del nostro Paese.
La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con l’agenzia RedHot Ideas - che ha sottoscritto con FIR un contratto biennale – ha sviluppato e
presentato oggi alla stampa la nuova strategia di comunicazione che traghetterà il XV di Jacques Brunel sino alla Rugby World Cup inglese del 2015.
Il percorso di comunicazione si articolerà su due differenti livelli, il primo legato ad una serie di campagne istituzionali – classiche
nell’impostazione ed innovative dal punto di vista grafico – che coinvolgeranno gli Azzurri in occasione delle finestre internazionali, il secondo
appunto volto ad impegnare in prima persona appassionati di vecchio o nuovo corso grazie ad un nuovo manifesto di passione.
Clicca qui per andare al sito www.faccedarugby.it
“In questo primo anno alla guida della Federazione Italiana Rugby – ha dichiarato Alfredo Gavazzi, Presidente della FIR – l’innovazione ha
caratterizzato molteplici aspetti dell’operato mio e del mio Consiglio. Sono felice di poter avviare un percorso innovativo anche in ambito
comunicazionale: #faccedarugby e la campagna di comunicazione dei Cariparma Test Match sono il primo passo della nostra collaborazione con l’agenzia
RedHot e con Irida Produzioni, che ci affiancherà nello sviluppo di esclusivi contenuti multimediali per le nostre piattaforme: un percorso comune
che, insieme a tutto il movimento, ci accompagnerà sino alla Rugby World Cup inglese del 2015, un evento di portata globale per cui la FIR, la
Nazionale e tutto il rugby italiano lavoreranno e per cui si faranno trovare pronti”.
“Gli obiettivi di comunicazione della FIR – ha detto Pier Luigi Bernabò, responsabile eventi internazionali della FIR – non sono rivolti
semplicemente a comunicare gli eventi sportivi di alto livello, momento chiave nella stagione del rugby italiano, ma piuttosto a rafforzare ed
ampliare sempre di più il rapporto con i nostri appassionati, a far percepire a supporter vecchi e nuovi l’unicità del nostro sport. Il rugby è
un fenomeno in ascesa, come dimostrano i numeri della passata stagione relativi alle gare interne della Nazionale, e siamo sicuri che #faccedarugby,
che sfrutta moderni mezzi di comunicazione per riproporre un tema fondamentale del nostro sport, quello del senso di appartenenza, possa consolidare e
promuovere sempre più il rugby come moderna passione italiana”.
Massimiliano Rabaglia, art director di RedHot Ideas, l’agenzia di comunicazione che affiancherà FIR sino alla Rugby World Cup 2015, ha dichiarato:
“Crediamo fortemente che i valori che hanno reso il rugby tanto popolare nel nostro Paese siano ideali per sviluppare un nuovo percorso di
comunicazione. #faccedarugby è un manifesto che tutti gli appassionati vecchi e nuovi potranno condividere, è il movimento che si attiva per
divulgare i valori in cui crede. Vogliamo, sfruttando il web ed i social media, rendere il popolo del rugby protagonista in prima persona nel
promuovere e diffondere il rugby. Con #faccedarugby si partecipa ad un’idea, si sottolinea il proprio senso d’appartenenza ad una tribù ed al
tempo stesso si invitano gli altri a conoscere questo clan, lo si alimenta. Non vogliamo comunicare solo gli eventi, ma un’idea, e nelle prossime
settimane è in programma una serie di mini-eventi sul territorio per veicolare capillarmente questo nuovo messaggio e, al tempo stesso, promuovere le
sfide autunnali dell’Italia”.
Da questa mattina, la nuova campagna di comunicazione FIR coinvolge tutti coloro che – sui principali social media – posteranno una propria
immagine, destinata a confluire nel sito www.faccedarugby.it, dove le immagini dei tifosi andranno a braccetto con quelle degli Azzurri per confluire
poi, tutte insieme, nella campagna di comunicazione istituzionale dei Cariparma Test Match 2013.
“Gli uomini e le donne del rugby italiano, dal capitano della Nazionale ai più giovani tra i tesserati, scenderanno in campo , come recita il claim
della campagna, nelle prossime sfide che aspettano gli Azzurri” ha aggiunto Rabaglia. “Non si tratta di una semplice comunicazione legata alla
partita, ma di un progetto che vuole coinvolgere tutti coloro che hanno condiviso sul web la propria passione per il rugby e che, con il loro
entusiasmo, sostengono gli Azzurri nelle loro sfide autunnali ad Australia, Fiji ed Argentina”.
Redazione