CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v AUSTRALIA, VENDUTI OLTRE SEIMILA BIGLIETTI
di Redazione
26/09/2013
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v AUSTRALIA, VENDUTI OLTRE SEIMILA BIGLIETTI
ATTESA PER LA SFIDA DEL 9 NOVEMBRE ALL’OLIMPICO DI TORINO CONTRO I WALLABIES
DA LUNEDI’ APERTO UN PUNTO VENDITA ESCLUSIVO PRESSO LA SEDE DEL CUS TORINO
Roma – La città di Torino ed il movimento rugbistico piemontese preparano un’accoglienza in grande stile per la Nazionale Italiana Rugby che, il
prossimo 9 novembre, inaugurerà la serie autunnale dei Cariparma Test Match nel capoluogo sabaudo ospitando l’Australia allo Stadio Olimpico, cuore
pulsante dei Giochi Invernali del 2006.
Il numero di biglietti venduti per la gara che segna il ritorno a Torino dell’Italrugby dopo il sold-out del 2008 contro l’Argentina aumenta
rapidamente giorno dopo giorno e ieri sera la prevendita ha superato quota seimila tagliandi staccati dopo appena due settimane dall’apertura del
ticketing.
Il 9 ottobre, ad un mese esatto dal calcio d’inizio, primo appuntamento ufficiale in avvicinamento alla sfida ai Wallabies: il Presidente federale
Alfredo Gavazzi, insieme ai vertici dell’amministrazione e del CUS Torino, che affianca la FIR nell’organizzazione del Cariparma Test Match,
terrà una conferenza stampa i cui dettagli verranno ufficializzati nei prossimi giorni.
Sarà solo la prima tappa di un percorso che, nei giorni a venire, accompagnerà gli appassionati piemontesi ed italiani verso la sfida ai due volte
Campioni del Mondo.
La prevendita di Italia v Australia prosegue, unitamente a quella per le sfide del 16 novembre a Cremona contro Fiji e del 23 all'Olimpico di Roma
contro l'Argentina, su www.lisclick.it, Call Center 892.982 e nei punti vendita autorizzati LIS. Prezzi su ticket.federugby.it
Da lunedì, inoltre, nella sede del CUS Torino in via Paolo Braccini 1 sarà attivato un esclusivo punto vendita dedicato ad Italia v Australia,
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 19.
