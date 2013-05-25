[RUGBY NOTIZIE] CASELLATO: &quot;LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO...PER FORTUNA!&quot;

[RUGBY NOTIZIE] CASELLATO: "LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO...PER FORTUNA!"
di Redazione
25/05/2013
CASELLATO: “LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO, PER FORTUNA…”
FRATI: “L’USCITA DI MAJSTOROVIC UNA PERDITA FONDAMENTALE”
Prato – Umberto Casellato, tecnico del Marchiol Mogliano fresco Campione d’Italia, non poteva lasciare la panchina dei trevigiani in modo
migliore: dopo le semifinali dell’anno passato raggiunte da assoluta sorpresa di stagione, ha confermato gioco e risultati trascinando i propri
uomini al titolo. “Non potevo sognare epilogo migliore per questa avventura, siamo felici, abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un grande
avversario. Gli Estra I Cavalieri Prato erano l’avversario più ostico che avremmo potuto trovare lungo la strada, siamo riusciti a superarli con
merito. Avevo chiesto alla squadra un gioco diverso, molto più gioco al piede viste le condizioni meteo. Hanno scelto di fare di testa loro, e va
benissimo così” ha detto l’allenatore dei nei Campioni d’Italia.
“Credo che aver perso un giocatore chiave come Majstorovic in mezzo al campo abbia penalizzato molto le soluzioni offensive dei Cavalieri – ha
aggiunto Casellato – ma siamo stati bravi a tenere in ogni situazione di gioco, a non perdere la testa nel finale quando eravamo sotto pressione ed
in inferiorità numerica. E’ una gioia immensa”.
“Come da detto Umberto – ha dichiarato Filippo Frati, tecnico de I Cavalieri – la perdita di Majstorovic nei primi minuti di gioco è stata
decisiva, abbiamo perso molte opzioni e McCann da solo ha fatto quel che ha potuto in mezzo al campo. Pieno merito al Mogliano, ha portato a casa
questa finale e questo scudetto giocando al meglio. E’ una vittoria meritata, non voglio dire altro se non che per me ed Andrea (De Rossi) è una
grande delusione lasciare questa squadra e questo gruppo con una sconfitta in Finale. La squadra è rimasta unita sino alla fine, ha superato molte
difficoltà, avremmo voluto lasciare un discorso diverso. Grazie alla squadra ed ai tifosi che ci sono sempre stati vicini ed oggi hanno sostenuto
magnificamente I Cavalieri” ha detto l’ex numero nove della Nazionale".
