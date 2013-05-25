[RUGBY NOTIZIE] CASELLATO: &quot;LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO...PER FORTUNA!&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] CASELLATO: "LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO...PER FORTUNA!"

[RUGBY NOTIZIE] CASELLATO: "LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO...PER FORTUNA!"

di Redazione 25/05/2013

CASELLATO: “LA SQUADRA MI HA DISOBBEDITO, PER FORTUNA…”

FRATI: “L’USCITA DI MAJSTOROVIC UNA PERDITA FONDAMENTALE”

Prato – Umberto Casellato, tecnico del Marchiol Mogliano fresco Campione d’Italia, non poteva lasciare la panchina dei trevigiani in modo

migliore: dopo le semifinali dell’anno passato raggiunte da assoluta sorpresa di stagione, ha confermato gioco e risultati trascinando i propri

uomini al titolo. “Non potevo sognare epilogo migliore per questa avventura, siamo felici, abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un grande

avversario. Gli Estra I Cavalieri Prato erano l’avversario più ostico che avremmo potuto trovare lungo la strada, siamo riusciti a superarli con

merito. Avevo chiesto alla squadra un gioco diverso, molto più gioco al piede viste le condizioni meteo. Hanno scelto di fare di testa loro, e va

benissimo così” ha detto l’allenatore dei nei Campioni d’Italia.

“Credo che aver perso un giocatore chiave come Majstorovic in mezzo al campo abbia penalizzato molto le soluzioni offensive dei Cavalieri – ha

aggiunto Casellato – ma siamo stati bravi a tenere in ogni situazione di gioco, a non perdere la testa nel finale quando eravamo sotto pressione ed

in inferiorità numerica. E’ una gioia immensa”.

“Come da detto Umberto – ha dichiarato Filippo Frati, tecnico de I Cavalieri – la perdita di Majstorovic nei primi minuti di gioco è stata

decisiva, abbiamo perso molte opzioni e McCann da solo ha fatto quel che ha potuto in mezzo al campo. Pieno merito al Mogliano, ha portato a casa

questa finale e questo scudetto giocando al meglio. E’ una vittoria meritata, non voglio dire altro se non che per me ed Andrea (De Rossi) è una

grande delusione lasciare questa squadra e questo gruppo con una sconfitta in Finale. La squadra è rimasta unita sino alla fine, ha superato molte

difficoltà, avremmo voluto lasciare un discorso diverso. Grazie alla squadra ed ai tifosi che ci sono sempre stati vicini ed oggi hanno sostenuto

magnificamente I Cavalieri” ha detto l’ex numero nove della Nazionale".







