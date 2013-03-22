COMUNICATO 6NATIONS: TORNEO 6 NAZIONI FEMMINILE
di Redazione
22/03/2013
Dublino - Il 6 Nations con una nota inviata ai media in merito alle notizia apparsa su alcuni organi di informazione, ha confermato che è allo studio l’ipotesi di revisionare la formula della competizione femminile. Ha precisato, inoltre, che attraverso tali revisioni il 6 Nations mira a sviluppare il gioco del rugby a tutti i livelli, tenendo conto del benessere dei giocatori, dei costi sostenuti e di tutte le problematiche inerenti le singole competizioni. Eventuali commenti vengono rinviati a conclusione dei lavori. Inviato da: Christine Connolly - Communications Manager, Six Nations Phone: +353.87.979.5667 | E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rbs6nations.com ( http://www.rbs6nations.com/ ) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1576&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVI GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
Articolo Successivo
ITALIA U17, I CONVOCATI PER INGHILTERRA E FRANCIA
Redazione