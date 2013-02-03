COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE
di Redazione
03/02/2013
COMUNICATO STAMPA FIR – CONSIGLIO FEDERALE
Roma – Si è svolta ieri pomeriggio, presso l'hotel Parco dei Principi di Roma, la riunione del Consiglio Federale FIR presieduta da Alfredo
Gavazzi.
Campionato Italiano d'Eccellenza
Il Presidente Gavazzi ha relazionato i colleghi consiglieri in merito alle riunioni avute con i vertici delle Società del Campionato Italiano
d'Eccellenza. Si è determinato che, dalla stagione 2013/14, al fine di garantire l'indennità salariale dei giocatori, venga richiesta alle Società
una fidejussione di cinquantamila euro a cui si affiancherà una garanzia della FIR stessa. E' inoltre oggetto di valutazione la riduzione delle
Società partecipanti al massimo campionato.
Progetto apertura
Il Consiglio è stato relazionato circa la possibilità di attivare un progetto quadriennale volto allo sviluppo di giocatori di alto livello per il
ruolo di mediano d'apertura della Squadra Nazionale in vista della Rugby World Cup "Inghilterra 2015". La gestione del progetto verrà affidata ad un
mediano d'apertura con elevata esperienza internazionale che verrà successivamente comunicato da FIR.
Riorganizzazione del settore giovanile
Il settore giovanile della FIR verrà riorganizzato, a partire dalla stagione 2013/2014, con l'istituzione di otto Accademie federali U18. Verranno
inoltre attivati trentadue centri di formazioni presso altrettante Società presenti sul territorio nazionale che si affronteranno tra loro in un
campionato di vertice.
Nomina delegato regionale Basilicata
Il Consiglio ha nominato Michele Sadia Delegato Regionale per la Basilicata.
Avvio indagine conoscitiva – modifiche statutarie
E' stata inoltre deliberata dal Consiglio un'indagine conoscitiva presso le Società affiliate in previsione di modifiche allo statuto federale in
relazione a materie sensibili quali il vincolo sportivo e l'indennità di formazione.
Assemblee elettive regionali
Il Consiglio, nel corso della riunione, ha preso atto dei risultati delle Assemblee Elettive del Comitato Regionale Veneto (Marzio Innocenti è
risultato eletto Presidente) e del Comitato Regionale Toscano (Riccardo Bonaccorsi è risultato eletto Presidente).
Prossima riunione Consiglio Federale
Infine, è stata fissata per il prossimo 15 marzo la prossima riunione del Consiglio nel corso della quale è prevista l'approvazione della circolare
informativa 2013/2014.
Roma – Si è svolta ieri pomeriggio, presso l'hotel Parco dei Principi di Roma, la riunione del Consiglio Federale FIR presieduta da Alfredo
Gavazzi.
Campionato Italiano d'Eccellenza
Il Presidente Gavazzi ha relazionato i colleghi consiglieri in merito alle riunioni avute con i vertici delle Società del Campionato Italiano
d'Eccellenza. Si è determinato che, dalla stagione 2013/14, al fine di garantire l'indennità salariale dei giocatori, venga richiesta alle Società
una fidejussione di cinquantamila euro a cui si affiancherà una garanzia della FIR stessa. E' inoltre oggetto di valutazione la riduzione delle
Società partecipanti al massimo campionato.
Progetto apertura
Il Consiglio è stato relazionato circa la possibilità di attivare un progetto quadriennale volto allo sviluppo di giocatori di alto livello per il
ruolo di mediano d'apertura della Squadra Nazionale in vista della Rugby World Cup "Inghilterra 2015". La gestione del progetto verrà affidata ad un
mediano d'apertura con elevata esperienza internazionale che verrà successivamente comunicato da FIR.
Riorganizzazione del settore giovanile
Il settore giovanile della FIR verrà riorganizzato, a partire dalla stagione 2013/2014, con l'istituzione di otto Accademie federali U18. Verranno
inoltre attivati trentadue centri di formazioni presso altrettante Società presenti sul territorio nazionale che si affronteranno tra loro in un
campionato di vertice.
Nomina delegato regionale Basilicata
Il Consiglio ha nominato Michele Sadia Delegato Regionale per la Basilicata.
Avvio indagine conoscitiva – modifiche statutarie
E' stata inoltre deliberata dal Consiglio un'indagine conoscitiva presso le Società affiliate in previsione di modifiche allo statuto federale in
relazione a materie sensibili quali il vincolo sportivo e l'indennità di formazione.
Assemblee elettive regionali
Il Consiglio, nel corso della riunione, ha preso atto dei risultati delle Assemblee Elettive del Comitato Regionale Veneto (Marzio Innocenti è
risultato eletto Presidente) e del Comitato Regionale Toscano (Riccardo Bonaccorsi è risultato eletto Presidente).
Prossima riunione Consiglio Federale
Infine, è stata fissata per il prossimo 15 marzo la prossima riunione del Consiglio nel corso della quale è prevista l'approvazione della circolare
informativa 2013/2014.
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA SECONDA GIORNATA DEL 6 NAZIONI
Redazione