Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

di Redazione 03/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

COMUNICATO STAMPA FIR – CONSIGLIO FEDERALE

Roma – Si è svolta ieri pomeriggio, presso l'hotel Parco dei Principi di Roma, la riunione del Consiglio Federale FIR presieduta da Alfredo

Gavazzi.

Campionato Italiano d'Eccellenza

Il Presidente Gavazzi ha relazionato i colleghi consiglieri in merito alle riunioni avute con i vertici delle Società del Campionato Italiano

d'Eccellenza. Si è determinato che, dalla stagione 2013/14, al fine di garantire l'indennità salariale dei giocatori, venga richiesta alle Società

una fidejussione di cinquantamila euro a cui si affiancherà una garanzia della FIR stessa. E' inoltre oggetto di valutazione la riduzione delle

Società partecipanti al massimo campionato.

Progetto apertura

Il Consiglio è stato relazionato circa la possibilità di attivare un progetto quadriennale volto allo sviluppo di giocatori di alto livello per il

ruolo di mediano d'apertura della Squadra Nazionale in vista della Rugby World Cup "Inghilterra 2015". La gestione del progetto verrà affidata ad un

mediano d'apertura con elevata esperienza internazionale che verrà successivamente comunicato da FIR.

Riorganizzazione del settore giovanile

Il settore giovanile della FIR verrà riorganizzato, a partire dalla stagione 2013/2014, con l'istituzione di otto Accademie federali U18. Verranno

inoltre attivati trentadue centri di formazioni presso altrettante Società presenti sul territorio nazionale che si affronteranno tra loro in un

campionato di vertice.

Nomina delegato regionale Basilicata

Il Consiglio ha nominato Michele Sadia Delegato Regionale per la Basilicata.

Avvio indagine conoscitiva – modifiche statutarie

E' stata inoltre deliberata dal Consiglio un'indagine conoscitiva presso le Società affiliate in previsione di modifiche allo statuto federale in

relazione a materie sensibili quali il vincolo sportivo e l'indennità di formazione.

Assemblee elettive regionali

Il Consiglio, nel corso della riunione, ha preso atto dei risultati delle Assemblee Elettive del Comitato Regionale Veneto (Marzio Innocenti è

risultato eletto Presidente) e del Comitato Regionale Toscano (Riccardo Bonaccorsi è risultato eletto Presidente).

Prossima riunione Consiglio Federale

Infine, è stata fissata per il prossimo 15 marzo la prossima riunione del Consiglio nel corso della quale è prevista l'approvazione della circolare

informativa 2013/2014.





Condividi Facebook Twitter Whatsapp