di Redazione
26/09/2013
COMUNICATO STAMPA FIR – COPPE EUROPEE
Roma - La Federazione Italiana Rugby comunica che le Società ad essa affiliate non parteciperanno a tornei che non abbiano l’approvazione
dell’International Rugby Board (IRB) e delle Federazioni nazionali.
La FIR e le sue Società sono impegnate nello sviluppo di una competizione pan-europea e hanno accolto con favore le dichiarazioni del Presidente
dell’IRB centrate su un torneo pan-europeo come obiettivo dell’organismo di governo del rugby mondiale.
La FIR è fiduciosa che tale obiettivo possa essere raggiunto.
