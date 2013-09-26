Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - COPPE EUROPEE

COMUNICATO STAMPA FIR - COPPE EUROPEE

di Redazione 26/09/2013

Roma - La Federazione Italiana Rugby comunica che le Società ad essa affiliate non parteciperanno a tornei che non abbiano l’approvazione

dell’International Rugby Board (IRB) e delle Federazioni nazionali.



La FIR e le sue Società sono impegnate nello sviluppo di una competizione pan-europea e hanno accolto con favore le dichiarazioni del Presidente

dell’IRB centrate su un torneo pan-europeo come obiettivo dell’organismo di governo del rugby mondiale.



La FIR è fiduciosa che tale obiettivo possa essere raggiunto.







