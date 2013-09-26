Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

COMUNICATO STAMPA FIR - COPPE EUROPEE

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
COMUNICATO STAMPA FIR – COPPE EUROPEE

Roma - La Federazione Italiana Rugby comunica che le Società ad essa affiliate non parteciperanno a tornei che non abbiano l’approvazione
dell’International Rugby Board (IRB) e delle Federazioni nazionali.

La FIR e le sue Società sono impegnate nello sviluppo di una competizione pan-europea e hanno accolto con favore le dichiarazioni del Presidente
dell’IRB centrate su un torneo pan-europeo come obiettivo dell’organismo di governo del rugby mondiale.

La FIR è fiduciosa che tale obiettivo possa essere raggiunto.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 16 non riesce a conquistare la categoria d'Elite

Articolo Successivo

LE AQUILE PRONTE AL DEBUTTO STAGIONALE A PADOVA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019