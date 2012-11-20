Loading...

COMUNICATO STAMPA FIR/KATIA RICCIARELLI

COMUNICATO STAMPA FIR/KATIA RICCIARELLI Roma - La Federazione Italiana Rugby e CONI Servizi desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla sig.ra Katia Ricciarelli, che con grande entusiasmo ha dato la propria disinteressata disponibilita' al nostro 'invito a cantare l'inno di Mameli, in occasione del Test Match Italia - All Blacks di sabato 17 novembre u.s. allo Stadio Olimpico di Roma. La presenza di 75 mila spettatori, che come e' consuetudine nelle partite della Nazionale di rugby cantavano l' inno, ha creato alcune difficolta' tecniche ma anche emozione alla sig.ra Ricciarelli. "Sapevo che ci sarebbe stato lo stadio pieno in ogni ordine di posti, ma non mi aspettavo una partecipazione cosi' toccante all'ingresso delle squadre in campo e durante l'esecuzione del nostro inno. Ho provato una grande emozione e devo confessare anche che mi sono commossa nel vivere dall'interno l'atmosfera speciale del mondo del rugby, che non conoscevo e che può essere un modello di sport e di festa a cui ispirarsi: è stata per me una esperienza bellissima". Una opportuna nota da parte del Presidente della FIR Alfredo Gavazzi: "Il rispetto e il sostegno sono valori portanti del nostro sport, e proprio per questo mi piace sottolineare la riconoscenza per Katia Ricciarelli, un personaggio che da lustro al nostro paese, e che sabato scorso ci ha onorato con la sua presenza" Tel: +3906.45213112 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
