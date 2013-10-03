Loading...

COMUNICATO STAMPA PETRARCA PADOVA

Redazione

di Redazione

03/10/2013

Inviato da: Ufficio Stampa Petrarca Padova

PETRARCA RUGBY
Padova, 3 ottobre 2013
COMUNICATO STAMPA

Terza giornata del campionato di Eccellenza, e Petrarca Rugby impegnato in trasferta a Reggio Emilia sabato 5 ottobre alle ore 16 (arbitro Bertelli di
Ferrara).

"Veniamo da una vittoria contro la Lazio fortemente cercata", spiega il tecnico Andrea Moretti. "Bene così, nonostante ci siano aspetti tecnici e
tattici da sistemare. Lo spirito é stato positivo, e contava soprattutto questo. Abbiamo analizzato le prime due partite di Reggio Emilia, specie
quella in casa contro Viadana. Gli emiliani possono mettere in difficoltà chiunque, specie tra le mura amiche, grazie a un pacchetto di mischia abile
nelle fasi di conquista e nei drive. Cercheranno la prima vittoria noi dobbiamo dare il massimo ed essere consapevoli che si dovrà giocare fino
all'ottantesimo.

I convocati: Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso, Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato,
Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon, Bettin, Cerioni, Jordaan.

Petrarca Padova - Ufficio Stampa
Federico Fusetti
Mob. +39.348.4091112
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.petrarcarugby.it ( http://www.petrarcarugby.it/ )

