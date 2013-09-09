Loading...

CONSIGLIO FEDERALE A PARMA IL 13 E 14 SETTEMBRE

09/09/2013

CONSIGLIO FEDERALE DA VENERDI’ 13 SETTEMBRE A PARMA
Roma – E’ convocata per venerdì 13 e sabato 14 settembre, presso l’Hotel San Marco di Ponte Taro (Parma), la riunione del Consiglio Federale
FIR presieduta da Alfredo Gavazzi.
Questo l’ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente Onorario
- Comunicazioni del Presidente
- Affari amministrativi
- Segreteria Federale
- Settore tecnico (alto livello, attività di base, attività femminile)
- Varie ed eventuali


