CONSIGLIO FEDERALE A PARMA IL 13 E 14 SETTEMBRE
di Redazione
09/09/2013
CONSIGLIO FEDERALE DA VENERDI’ 13 SETTEMBRE A PARMA
Roma – E’ convocata per venerdì 13 e sabato 14 settembre, presso l’Hotel San Marco di Ponte Taro (Parma), la riunione del Consiglio Federale
FIR presieduta da Alfredo Gavazzi.
Questo l’ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente Onorario
- Comunicazioni del Presidente
- Affari amministrativi
- Segreteria Federale
- Settore tecnico (alto livello, attività di base, attività femminile)
- Varie ed eventuali
Roma – E’ convocata per venerdì 13 e sabato 14 settembre, presso l’Hotel San Marco di Ponte Taro (Parma), la riunione del Consiglio Federale
FIR presieduta da Alfredo Gavazzi.
Questo l’ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente Onorario
- Comunicazioni del Presidente
- Affari amministrativi
- Segreteria Federale
- Settore tecnico (alto livello, attività di base, attività femminile)
- Varie ed eventuali
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] INVITO CONFERENZA STAMPA FIR - ROMA 12.09.13
Articolo Successivo
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 084-2013
Redazione