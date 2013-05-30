CONSIGLIO FEDERALE A TORRE CANNE DA VENERDI' 31 MAGGIO A SABATO 1 GIUGNO
30/05/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
Tour estivo "Sudafrica 2013" - Settimana 1
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per le Castle Lager Series dell’8-22 giugno in Sudafrica.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso orario locale.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta minuti di
anticipo sugli orari indicati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Giovedì 30 maggio
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Venerdì 31 maggio
ore 11.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – contattare Andrea Cimbrico per dettagli
Sabato 1 giugno
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Conferenza stampa CT/Manager/due giocatori
ore 18.50 – Roma Fiumicino, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”
Partenza Squadra Nazionale per il Sudafrica – voli AF1405/AF990/SA559
Domenica 2 giugno
ore 15.05 – Durban, Aeroporto Internazionale
Arrivo Squadra Nazionale in Sudafrica e trasferimento in hotel
Lunedì 3 giugno
ore 11.00 – Durban, George Campbell Technical School
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Durban, Southern Sun North Beach Hotel
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Martedì 4 giugno
ore 14.00 – Durban, Southern Sun North Beach Hotel
Incontro stampa – tre giocatori a disposizione
Giovedì 6 giugno
ore 12.00 – Durban, George Campbell Technical School
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Durban, Southern Sun North Beach Hotel
Conferenza stampa annuncio formazione v Sudafrica
ore 14.45 – Durban, Southern Sun North Beach Hotel
Zona mista, atleti nel XV titolare a disposizione dei media
Venerdì 7 giugno
ore 10.00 – Durban, Kings Park Stadium
Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 11.00 – Durban, Kings Park Stadium
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 8 giugno
ore 17.15 – Durban, Kings Park Stadium
Sudafrica v Italia
Domenica 9 giugno
Comunicato stampa situazione medica – via email e su Federugby.it
Nota: ore 15 trasferimento presso Garden Court Hotel di Umhalanga
Redazione