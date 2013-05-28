COPPA ITALIA FEMMINILE 7s, NELLE FINALI DI PARMA TITOLO SENIORES A TORINO
di Redazione
28/05/2013
COPPA ITALIA FEMMINILE 7s, NELLE FINALI DI PARMA TITOLO SENIORES A TORINO
TRA LE UNDER 16 PAREGGIO IN FINALE TRA BENETTON TREVISO E FORLI’
Roma – Oltre settecento atlete in rappresentanza di quarantotto squadre si sono sfidate nel fine settimana sui campi della Cittadella del Rugbydi
Parma nelle fasi finali della Coppia Italia a sette femminile.
Trentadue formazioni seniores e sedici Società giovanili U16 si sono contese i rispettivi titoli, con il Rugby Junior Club Torino che ha chiuso
imbattuto a livello assoluto dominando prima il proprio girone eliminatorio ed inanellando poi tre successi contro Cus Verona, Cus Roma e Ranges
Vicenza nelle fasi ad eliminazione diretta: 10-5 il risultato della finale vinta contro i Rangers che ha spianato alle piemontesi l’accesso al
gradino più alto del podio.
Medaglia di bronzo per il Frascati, che ha battuto nella finale per la terza piazza i cugini del Cus Roma.
E’ finita invece in parità la finale di categoria U16, con Benetton Treviso e Lux Rugby Forlì che hanno impattato 0-0 spartendosi così il titolo
di Campione Interregionale Juniores U16, mentre il Rugby Monza, superando il Valsugana 30-0 nella finalina di consolazione, ha conquistato l’accesso
al gradino più basso del podio.
A consegnare le medaglie alle formazioni vincitrici i Consiglieri Federali Zeno Zanandrea e Stefano Cantoni, il Presidente dell’Amatori Parma
Giovanni De Vincenzo e l’assessore allo sport del Comune di Parma Giovanni Marani mentre Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Femminile quarta
classificata nell’ultimo RBS 6 Nazioni, ha assistito all’intera manifestazione.
“E’ stata una splendida giornata di sport, si è visto dell’ottimo rugby ed un acceso agonismo da parte di tutte le ragazze partecipanti, tutte
decise a dare il massimo per conquistare i titoli in palio” ha detto Maria Cristina Tonna, coordinatrice dell’attività femminile FIR e direttrice
del torneo. “Voglio ringraziare a nome di tutto il movimento femminile il Presidente De Vincenzo e tutta l’Amatori Parma per i grandi sforzi
organizzativi, gli arbitri, i direttori di campo e tutti i tecnici coinvolti nell’attività di sviluppo del settore femminile che hanno contribuito
in modo determinante alla riuscita di queste finali che rappresentano un momento chiave per la promozione e la crescita del rugby femminile”.
Clicca qui per i risultati completi delle fasi finali di Coppa Italia Femminile
TRA LE UNDER 16 PAREGGIO IN FINALE TRA BENETTON TREVISO E FORLI’
Roma – Oltre settecento atlete in rappresentanza di quarantotto squadre si sono sfidate nel fine settimana sui campi della Cittadella del Rugbydi
Parma nelle fasi finali della Coppia Italia a sette femminile.
Trentadue formazioni seniores e sedici Società giovanili U16 si sono contese i rispettivi titoli, con il Rugby Junior Club Torino che ha chiuso
imbattuto a livello assoluto dominando prima il proprio girone eliminatorio ed inanellando poi tre successi contro Cus Verona, Cus Roma e Ranges
Vicenza nelle fasi ad eliminazione diretta: 10-5 il risultato della finale vinta contro i Rangers che ha spianato alle piemontesi l’accesso al
gradino più alto del podio.
Medaglia di bronzo per il Frascati, che ha battuto nella finale per la terza piazza i cugini del Cus Roma.
E’ finita invece in parità la finale di categoria U16, con Benetton Treviso e Lux Rugby Forlì che hanno impattato 0-0 spartendosi così il titolo
di Campione Interregionale Juniores U16, mentre il Rugby Monza, superando il Valsugana 30-0 nella finalina di consolazione, ha conquistato l’accesso
al gradino più basso del podio.
A consegnare le medaglie alle formazioni vincitrici i Consiglieri Federali Zeno Zanandrea e Stefano Cantoni, il Presidente dell’Amatori Parma
Giovanni De Vincenzo e l’assessore allo sport del Comune di Parma Giovanni Marani mentre Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Femminile quarta
classificata nell’ultimo RBS 6 Nazioni, ha assistito all’intera manifestazione.
“E’ stata una splendida giornata di sport, si è visto dell’ottimo rugby ed un acceso agonismo da parte di tutte le ragazze partecipanti, tutte
decise a dare il massimo per conquistare i titoli in palio” ha detto Maria Cristina Tonna, coordinatrice dell’attività femminile FIR e direttrice
del torneo. “Voglio ringraziare a nome di tutto il movimento femminile il Presidente De Vincenzo e tutta l’Amatori Parma per i grandi sforzi
organizzativi, gli arbitri, i direttori di campo e tutti i tecnici coinvolti nell’attività di sviluppo del settore femminile che hanno contribuito
in modo determinante alla riuscita di queste finali che rappresentano un momento chiave per la promozione e la crescita del rugby femminile”.
Clicca qui per i risultati completi delle fasi finali di Coppa Italia Femminile
Articolo Precedente
MONDIALI U20 "B", L'ITALIA ALL'ESORDIO SUPERA LA NAMIBIA 33-7
Articolo Successivo
[NOTA PER LE REDAZIONI] PROBLEMA TECNICO INVIO NEWSLETTER FIR
Redazione