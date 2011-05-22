(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI QUARTA GIORNATA
di Redazione
22/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18 RISULTATI QUARTA GIORNATA Â Si Ã¨ giocata la quarta giornata della Coppa âMario Lodigianiâ categorie Under 18 e Under 16. Questi i risultati Under 18 â Girone 1 â IV giornata â 22.05.11 Petrarca Rugby Junior â Mogliano Rugby 18 â 09 (4-0) Cammi Calvisano â Rugby Viadana 03 â 35 (0-5) Classifica:Petrarca Padova Junior punti 17; Rugby Viadana punti 15; Mogliano Rugby punti 6; Rugby Calvisano punti 1. Under 18 â Girone 2 â IV giornata â 22.05.11 Cosmo Haus Reggio Rugby â Unione Rugby Capitolina 09 â 22 (0-5) Unione Rugby Sannio â Amatori Parma Rugby 10 â 29 (0-5) Classifica: Amatori Parma Rugby punti 19; Unione Rugby Capitolina punti 15; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 4; Unione Rugby Sannio punti 1. CAMPIONATO UNDER 16 Under 16 â Girone 1 â IV giornata â 22.05.11 Rugby Milano â Petrarca Rugby Junior 05 â 22 (0-5) Rugby Rovigo Junior â Genova Rugby 52 â 00 (5-0) Classifica: Petrarca Padova Junior punti 18; Rugby Rovigo Junior punti 15; Asd Rugby Milano punti 5; Asd Cus Genova Rugby 0. Under 16 â Girone 2 â IV giornata â 22.05.11 Rugby Parma 1931 Junior â Unione Rugby Capitolina 14 â 19 (1-4) Futura Park Rugby Roma - Rugby Academy 18 â 07 (4-0) Classifica: Rugby Roma Olimpic e Unione Rugby Capitolina punti 14; Academy Rugby punti 9; Rugby Parma 1931 Junior punti 3. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
