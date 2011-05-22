Loading...

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI QUARTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2011

www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR   COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18 RISULTATI QUARTA GIORNATA   Si è giocata la quarta giornata della Coppa "Mario Lodigiani" categorie Under 18 e Under 16. Questi i risultati Under 18 – Girone 1 – IV giornata – 22.05.11 Petrarca Rugby Junior – Mogliano Rugby  18 – 09  (4-0) Cammi Calvisano – Rugby Viadana  03 – 35  (0-5) Classifica:Petrarca Padova Junior punti 17; Rugby Viadana punti 15; Mogliano Rugby punti 6; Rugby Calvisano punti 1. Under 18 – Girone 2 – IV giornata – 22.05.11 Cosmo Haus Reggio Rugby – Unione Rugby Capitolina  09 – 22 (0-5) Unione Rugby Sannio – Amatori Parma Rugby  10 – 29  (0-5) Classifica: Amatori Parma Rugby punti 19;  Unione Rugby Capitolina punti 15; Cosmo Haus  Rugby Reggio punti 4; Unione Rugby Sannio punti 1.   CAMPIONATO UNDER 16 Under 16 – Girone 1 – IV giornata – 22.05.11 Rugby Milano – Petrarca Rugby Junior   05 – 22 (0-5) Rugby Rovigo Junior – Genova Rugby   52 – 00  (5-0) Classifica: Petrarca Padova Junior punti 18; Rugby Rovigo Junior punti 15; Asd Rugby Milano punti 5;  Asd Cus Genova Rugby  0. Under 16 – Girone 2 – IV giornata – 22.05.11 Rugby Parma 1931 Junior – Unione Rugby Capitolina 14 – 19  (1-4) Futura Park Rugby Roma -   Rugby Academy   18 – 07  (4-0) Classifica:  Rugby Roma Olimpic e Unione Rugby Capitolina punti 14; Academy Rugby punti 9; Rugby Parma 1931 Junior punti 3.
