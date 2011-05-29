Loading...

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18 RISULTATI QUINTA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â  Â  Si Ã¨ giocata la quinta giornata della âCoppa Mario Lodigianiâ, questi i risultati: Under 18  â Girone 1  â V Giornata â 28/29.05.11 Mogliano Rugby   â Cammi Calvisano  85  -  05  (5-0) Rugby Viadana  â  Petrarca Rugby Junior   31 â 16  (5-0) Classifica:Rugby Viadana punti 20; Petrarca Rugby Junior punti 17; Mogliano Rugby punti 11; Rugby Calvisano punti 1. Under 18  â Girone 2 â V Giornata â 29.05.11 Amatori Parma Rugby â Cosmo Haus Rugby Reggio inizio ore 19.00 Unione Rugby Sannio â Unione Rugby Capitolina  08 â 10  (1-4)  Classifica: Unione Rugby Capitolina e Amatori Rugby Parma punti 19; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 4; Unione Rugby sannio punti 2. Under 16  â Girone 1  â V Giornata â 29.05.11- ore 12.30 Genova Rugby â Rugby Milano  14 â 17  (1-4) Rugby Rovigo Junior â  Petrarca Rugby Junior  17 â 08  (4-0) Classifica: Rovigo Rugby Junior punti 19; Petrarca Rugby Junior punti 18; Rugby Milano punti 9; Genova Rugby punti 1. Under 16  â Girone 2  â V Giornata Rugby Academy â Rugby Parma 1931 Junior  26 â 00  (5-0) Futura Park Rugby Romaâ Unione  Rugby Capitolina  06 â 27  (0-5) Classifica:  Unione Rugby Capitolina punti 19; Futura Park Roma e Academy Rugby punti 14; Rugby Parma Junior punti 3. Â   COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18. RISULTATI QUINTA GIORNATA Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
