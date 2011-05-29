(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18 RISULTATI QUINTA GIORNATA
29/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 29.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â Â Si Ã¨ giocata la quinta giornata della âCoppa Mario Lodigianiâ, questi i risultati: Under 18 â Girone 1 â V Giornata â 28/29.05.11 Mogliano Rugby â Cammi Calvisano 85 - 05 (5-0) Rugby Viadana â Petrarca Rugby Junior 31 â 16 (5-0) Classifica:Rugby Viadana punti 20; Petrarca Rugby Junior punti 17; Mogliano Rugby punti 11; Rugby Calvisano punti 1. Under 18 â Girone 2 â V Giornata â 29.05.11 Amatori Parma Rugby â Cosmo Haus Rugby Reggio inizio ore 19.00 Unione Rugby Sannio â Unione Rugby Capitolina 08 â 10 (1-4) Classifica: Unione Rugby Capitolina e Amatori Rugby Parma punti 19; Cosmo Haus Rugby Reggio punti 4; Unione Rugby sannio punti 2. Under 16 â Girone 1 â V Giornata â 29.05.11- ore 12.30 Genova Rugby â Rugby Milano 14 â 17 (1-4) Rugby Rovigo Junior â Petrarca Rugby Junior 17 â 08 (4-0) Classifica: Rovigo Rugby Junior punti 19; Petrarca Rugby Junior punti 18; Rugby Milano punti 9; Genova Rugby punti 1. Under 16 â Girone 2 â V Giornata Rugby Academy â Rugby Parma 1931 Junior 26 â 00 (5-0) Futura Park Rugby Romaâ Unione Rugby Capitolina 06 â 27 (0-5) Classifica: Unione Rugby Capitolina punti 19; Futura Park Roma e Academy Rugby punti 14; Rugby Parma Junior punti 3. Â COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18. RISULTATI QUINTA GIORNATA Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
