(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI SECONDA GIORNATA
di Redazione
08/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR COPPA "MARIO LODIGIANI". UNDER 16 E 18. RISULTATI SECONDA GIORNATA Si Ã¨ giocata la seconda giornata della Coppa âMario Lodigianiâ categorie Under 18 e Under 16. Questi i risultati CAMPIONATO UNDER 18 Under 18 â Girone 1 â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Mogliano Rugby â Petrarca Rugby Junior 00 â 20 (0-4) Rugby Viadana â Rugby Calvisano 24 â 15 (5-0) Classifica:Petrarca Padova Junior e Rugby Viadana punti 9; Mogliano Rugby punti 1; Rugby Calvisano punti 0. Â Under 18 â Girone 2 â II gior nata â 08.05.11 â ore 12.30 Amatori Parma Rugby â Unione Rugby Capitolina16 â 03 (4-0) Unione Rugby Sannio â Rugby Reggio 08 â 13 (1-4) Classifica: Amatori Parma e Capitolina punti 9; Unione Capitolina punti 5; Reggio Emilia punti 4; Unione Sannio punti 1. Â CAMPIONATO UNDER 16 Under 16 â Girone 1 â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Genova Rugby â Petrarca Rugby Junior inizio ore 16.00 Rugby Rovigo Junior â Rugby Milano 29 â 15 (5-0) Classifica:Rugby Milano e Rugby Rovigo Junior punti 5; Petrarca Padova Junior punti 4; Cus Genova. Under 16 â Girone 2 â XXIII giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Rugby Academy â Unione Rugby Capitolina 26 â 21 (5-1) Rugby Roma Olimpic â Rugby Parma 1931 Junior 32 â 12 (5-0) Classifica: Academy Rugby punti 8; Rugby Roma Olimpic e Unione Rugby Capitolina punti 6; Parma 1931 Junior punti 3. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
