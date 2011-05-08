Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 E 18. RISULTATI SECONDA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR COPPA "MARIO LODIGIANI". UNDER 16 E 18. RISULTATI SECONDA GIORNATA   Si Ã¨ giocata la seconda giornata della Coppa âMario Lodigianiâ categorie Under 18 e Under 16. Questi i risultati CAMPIONATO UNDER 18 Under 18  â Girone 1  â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Mogliano Rugby   â Petrarca Rugby Junior  00 â 20  (0-4) Rugby Viadana  â  Rugby Calvisano  24 â 15  (5-0) Classifica:Petrarca Padova Junior e Rugby Viadana punti 9; Mogliano Rugby punti 1; Rugby Calvisano punti 0. Â   Under 18  â Girone 2  â II gior nata â 08.05.11 â ore 12.30 Amatori Parma Rugby â Unione Rugby Capitolina16 â 03  (4-0) Unione Rugby Sannio â Rugby Reggio  08 â 13  (1-4) Classifica: Amatori Parma e Capitolina punti 9; Unione Capitolina punti 5;  Reggio Emilia punti 4; Unione Sannio punti 1.   Â  CAMPIONATO UNDER 16 Under 16  â Girone 1  â II giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Genova Rugby â Petrarca Rugby Junior  inizio ore 16.00 Rugby Rovigo Junior â Rugby Milano  29 â 15  (5-0) Classifica:Rugby Milano  e Rugby Rovigo Junior punti 5;  Petrarca Padova Junior punti 4; Cus Genova. Under 16  â Girone 2  â XXIII giornata â 08.05.11 â ore 12.30 Rugby Academy â Unione Rugby Capitolina  26 â 21  (5-1) Rugby Roma Olimpic â Rugby Parma 1931 Junior   32 â 12  (5-0) Classifica: Academy Rugby punti 8; Rugby Roma Olimpic e Unione Rugby Capitolina punti 6; Parma 1931 Junior punti 3. Â      Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA. LA COMPOSIZIONE DELLA FASE FINALE

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) UNDER20. MANTOVANI LAZIO - CROCIATI RFC SARA' LA FINALE SCUDETTO ED 2011

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019