(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI. UNDER 16 E 18. RISULTATI TERZA GIORNATA

15/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 16 E 18. COPPA MARIO LODIGIANI. RISULTATI TERZA GIORNATA Si Ã¨ giocata la terza giornata della Coppa âMario Lodigianiâ categorie Under 18 e Under 16. Questi i risultati  Under 18 â Girone 1 â III giornata â 15.05.11 Petrarca Rugby Junior - Rugby Viadana 13 â 07 (4-1) Cammi Calvisano - Mogliano Rugby   inizio ore 18.30 Classifica:Petrarca Padova Junior punti 13; Rugby Viadana punti 10; Mogliano Rugby punti 1; Rugby Calvisano punti 0. Under 18 â Girone 2 â III giornata â 15.05.11 Amatori Parma Rugby - Unione Rugby Sannio   29 â 07 (5-0) Unione Rugby Capitolina â Cosmo Rugby Reggio 30 â 15 (5-0) Classifica: Amatori Parma Rugby punti 14; Unione Rugby Capitolina punti 10; Cosmo Haus Reggio punti 4; Unione Rugby Sannio punti 1. CAMPIONATO UNDER 16 Under 16 â Girone 1 â III giornata â 15.05.11 Genova Rugby â Rugby Rovigo Junior   10 â 24 (0-5) Petrarca Rugby Junior - Rugby Milano   24 â 07 (5-0) Classifica: Petrarca Padova Junior punti 13; Rugby Rovigo Junior punti 10; Asd Milano punti 5; Cus Genova 0.  Under 16 â Girone 2 â III giornata â 15.05.11 Unione Rugby Capitolina - Rugby Parma 1931 Junior   15 â 03 (4-0) Rugby Academy â Futura Park Rugby Roma   07 â 08 (1-4)  CLassifica: Rugby Roma Olimpic e Unione Rugby Capitolina punti 10; Academy Rugby punti 9; Parma Rugby Junior punti 2.       Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
