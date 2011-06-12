Loading...

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16. VINCE LA CAPITOLINA 19-15

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 2.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â   COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16. LA UNIONE CAPITOLINA SI AGGIUDICA IL TROFEO BATTENDO IL ROVIGO JUNIOR PER 19-15 LâUnione Rugby Capitolina batte il Rovigo Junior per 19-15 (p.t. 05-10) e si aggiudica la Coppa Mario Lodigiani riservata alla categoria Under 16. I primi minuti di gioco sono ad appannaggio della squadra romana abile a muovere la palla con il gioco al piede di De Santis. Ma al 9 il tre quarti ala rodigino Piombo segna la prima meta con unâazione alla mano davvero irresistibile. Il ritmo scende ma continua lâoffensiva rossoblu con un buon gioco di squadra che permette a mediano di mischia Ferro di segnare la seconda meta della partita. Score 10-00 per Rovigo. Al 18, poi, una distrazione dei bersaglieri da il via allâazione favorevole per i trequarti della Capitolina che vanno a segno con Diana. Primo tempo finisce 10-5 in favore del Rovigo Junior. Il coach della Unione Capitolina Orsini mette in campo forze fresche per cercare di  superare la fisicitÃ  dei bersaglieri. Obiettivo riuscito al 5 st. con la meta di De Santis che aggiunge altri due punti con la trasformazione. Al 15â ennesima offensiva della Capitolina che viene prima fermata e poi lasciata andare, a causa di un placcaggio mal riuscito che porta Bersani alla meta. Il cecchino De Santis non sbaglia la trasformazione. 19-10 per la Capitolina. Il Rovigo sembra riprendersi e tira fuori lâorgoglio mantenendo il possesso per i 15â minuti finali. Il lavoro da la possibilitÃ  di ridurre il gap con un piazzato tuttavia fallito da Pasini. Lâestremo rosso blu si riscatta al 24 st. quando riesce a superare la linea dei trequarti romani e segnare lâultima meta della partita. Ultimi cinque minuti al cardiopalma: la mischia del Rovigo cerca in tutti i modi di segnare la meta che rimetterebbe tutto in discussione con una lunga azione ben costruita in piÃ¹ fasi. Lo sforzo prodotto viene abilmente rintuzzato dagli avanti della Capitolina e i match finisce  19-15 per la formazione della capitale. COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16 UNIONE RUGBY CAPITOLINA - RUGBY ROVIGO JUNIOR â19 â 15  (05-10) Unione rugby Capitolina: Scasellati, Bersani (Colasanto 53â), Masetti, Schiavo, Diana (30â Ciufoli), De Santis, Piccinetti, Guglielmotti, Lazzarin, Ercolani, Mantegazza (Belcastro 53â), Travagli, Fabrizi (Casini 59â), Sirimarco, Basile (Cerqua 59â). Allenatori: Orsini- Ancellotti. Rugby Rovigo junior: : Pasini Dav., Pellegrini, Bendin, Lucchin, Piombo, Rossetto, Ferro, Freddo, Formenton, Pasini Dan., MacrÃ¬ L, Cominato, Parolo, Bassora P., Sisto (Nordio 37â), Rizzatello, Vianello, Gnani, Bassora A., Pavan, Lazzarini. Allenatore: Antonio Romeo Marcatori: 9 Mt Piombo; 14 Mt  Ferro; 18 Mt Diana;  IIÂ° Tempo: 5 Mt De Santis tr De Santis; 15 Mt Bersani tr De Santis;  24 Mt Pasini Davide. Arbitro:  Roscini. Giudice di Linea: Guarrieri e Maratini. Note:   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18, VINCE L'AMATORI PARMA AI CALCI PIAZZATI

MONDIALI U20, L'ITALIA DOMANI SI ALLENA AL BATTAGLINI

Redazione

Redazione

