(RUGBY NOTIZIE) COPPA &quot;MARIO LODIGIANI&quot; UNDER 18 E UNDER 16. RISULTATI PRIMA GIORNATA

01/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR COPPA "MARIO LODIGIANI" CATEGORIE UNDER 18 E UNDER 16. RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la prima giornata della Coppa âMario Lodigianiâ categorie Under 18 e Under 16. Questi i risultati CAMPIONATO UNDER 18 Girone 1 Giornata 1 - 01.05.11 ore 12.30 RUGBY VIADANA -MOGLIANO RUGBY  19 â 16  (4-1)  RUGBY CALVISANO -  PETRARCA RUGBY JUNIOR (inizio ore 17.30) Classifica:Rugby Viadana punti 4; Mogliano Rugby punti 1. Girone 2 Giornata 1 -  01.05.11 ore 12.30 COSMO HAUS RUGBY REGGIO â AMATORI RUGBY PARMA  07 â 24  (0-5) UNIONE R. CAPITOLINA - UNIONE RUGBY SANNIO  26 â 05  (5-0) Classifica: Amatori Parma e Capitolina punti 5;  Reggio Emilia e Unione Sannio punti 0.     Â  CAMPIONATO UNDER 16 Girone 1 Giornata 1 - 01.05.11 ore 12.30 RUGBY MILANO - CUS GENOVA 71 â 17  (5-0) PETRARCA RUGBY JUNIOR - RUGBY ROVIGO JUNIOR  19 â 10 (4-0) Classifica:Rugby Milano punti 5;  Petrarca Padova Junior punti 4; Cus Genova e Rugby Rovigo Junior punti 0. Girone 2 Giornata 1 - 01.05.11 ore 12.30 R. PARMA 1931 JUNIOR - RUGBY ACADEMY  24 â 24  (2-3) UNIONE R. CAPITOLINA - RUGBY ROMA OLIMPIC    22 â 18  (5-1) Classifica:Capitolina punti 5;  Academy Rugby punti 3; R. Parma Junior punti 2; Rugby Roma Olimpic punti 1. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
