(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18, VINCE L'AMATORI PARMA AI CALCI PIAZZATI

12/06/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 2.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18. VINCE L'AMATORI PARMA GRAZIA AI CALCI PIAZZATI La Coppa Mario Lodigiani Under 18 viene assegnata allâAmatori Rugby Parma grazie ai calci piazzati. Sul campo, infatti, tra Amatori Rugby Parma e Rugby Viadana finisce 13-13 (p.t. 13-03) ma la squadra emiliana chiude la miniserie dei piazzati sul 2-1. Partita dai due volti con la prima frazione ad appannaggio dellâAmatori Parma ed una ripresa tutta di marca Viadana. Al 10 la prima meta della partita. Azione del pack parmense e meta di forza del n. 8 Marazzi. Tempo per il mediano del Viadana di accorciare le distanze con un piazzato al 20 ed ecco che lâAmatori piazza la seconda marcatura. Eâ il pilone Cerasti a schiacciare lâovale sfruttando il gioco di mischia. Al 37 Taddei porta lâamatori sul momentaneo 13-03. Nella ripresa il Viadana Ã¨ un'altra squadra. Azione a tutto campo e Cipriani centra i pali al 20 per il 13-6. Il finale e tutto da gustare. Eâ sempre il mediano Cipriani che varca la meta e trasforma per il 13-13. Al fischio finale si procede alla serie dei calci che si chiude sul 1-1. Si deve ricorrere alla seconda serie che lâamatori Parma chiude sul 1-0 e sul totale di 2-1 in suo favore. COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18 RUGBY VIADANA â AMATORI PARMA RUGBY 13 â 13 (03-13) Amatori Rugby Parma: Spaggiari, Maghenzani, Taddei, Eid Shadi (13 ST Orlandini), Marchiori, Torri, Mordaci, Marazzi, Kouassi, Scalvi, Della Ragione (29 st. Andreozzi), Zdrilich, Cerasti, Silva, Quaranta. All. De Rossi e Silva. Viadana: Aperreley, Amatasi, Albano, Souare, Biffi, Cipriani, Gregorio, Moreschi, Gorla, Denti, Mancini, Flisi, Traore, Danzi (6 st. Gisoni), Brugnara. All. Sinclair- Bandieri. Marcatori: 10 Mt Marazzi; 20 cp Cipriani; 33 Mt Cerasti; 37 cp Taddei IIÂ° Tempo: 20 cp Cipriani; 37 Mt Cipriani tr Cipriani. Arbitro: Sironi di Colleferro, Giudici di Linea: Sorrentino e Filizzola. Note: Serie di calci piazzati. La prima serie finisce sul 1-1, la seconda sul 1-0 in favore dellâAmatori Parma che vince il trofeo per 2-1. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
