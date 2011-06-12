Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18, VINCE L'AMATORI PARMA AI CALCI PIAZZATI

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 2.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â   COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18. VINCE L'AMATORI PARMA GRAZIA AI CALCI PIAZZATI La Coppa Mario Lodigiani Under 18 viene assegnata allâAmatori Rugby Parma grazie ai calci piazzati. Sul campo, infatti,  tra Amatori Rugby Parma e Rugby Viadana finisce 13-13 (p.t. 13-03) ma la squadra emiliana chiude la miniserie dei piazzati sul 2-1. Partita dai due volti con la prima frazione ad appannaggio dellâAmatori Parma ed una ripresa tutta di marca Viadana. Al 10 la prima meta della partita. Azione del pack parmense e meta di forza del n. 8 Marazzi. Tempo per il mediano del Viadana di accorciare le distanze con un piazzato al 20 ed ecco che lâAmatori piazza la seconda marcatura. Eâ il pilone Cerasti a schiacciare lâovale sfruttando il gioco di mischia. Al 37 Taddei porta lâamatori sul momentaneo 13-03. Nella ripresa il Viadana Ã¨ un'altra squadra. Azione a tutto campo e Cipriani centra i pali al 20 per il 13-6. Il finale e tutto da gustare. Eâ sempre il mediano Cipriani che varca la meta e trasforma per il 13-13. Al fischio finale si procede alla serie dei calci che si chiude sul 1-1. Si deve ricorrere alla seconda serie che lâamatori Parma chiude sul 1-0 e sul totale di 2-1 in suo favore. COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 18 RUGBY VIADANA â AMATORI PARMA RUGBY 13 â 13  (03-13) Amatori Rugby Parma: Spaggiari, Maghenzani, Taddei, Eid Shadi (13 ST Orlandini), Marchiori, Torri, Mordaci, Marazzi, Kouassi, Scalvi, Della Ragione (29 st. Andreozzi), Zdrilich, Cerasti, Silva, Quaranta.     All. De Rossi e Silva. Viadana: Aperreley, Amatasi, Albano, Souare, Biffi, Cipriani, Gregorio, Moreschi, Gorla, Denti, Mancini, Flisi, Traore, Danzi (6 st. Gisoni), Brugnara.  All. Sinclair- Bandieri. Marcatori: 10 Mt Marazzi;  20 cp Cipriani; 33 Mt Cerasti; 37 cp Taddei IIÂ° Tempo: 20 cp Cipriani; 37 Mt Cipriani tr Cipriani. Arbitro: Sironi di Colleferro, Giudici di Linea: Sorrentino e Filizzola. Note:  Serie di calci piazzati. La prima serie finisce sul 1-1, la seconda sul 1-0 in favore dellâAmatori Parma che vince il trofeo per 2-1. Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MONDIALI U20, IL PALINSESTO RAI SPORT PER LA SECONDA GIORNATA

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) COPPA MARIO LODIGIANI UNDER 16. VINCE LA CAPITOLINA 19-15

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019