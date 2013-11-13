CREMONA PRONTA A SOSTENERE GLI AZZURRI, MILLE BIGLIETTI AL SOLD-OUT CONTRO FIJI
di Redazione
13/11/2013
GLI ULTIMI TAGLIANDI DISPONIBILI IN VENDITA TRAMITE CIRCUITO LISTICKET.IT
Roma – L’arrivo in città dell’Italrugby nel pomeriggio di domenica ha acceso l’entusiasmo di Cremona, facendo registrare una rapida impennata
della biglietteria per il Cariparma Test Match contro le Fiji di sabato.
Ad oggi, sono circa mille i biglietti ancora disponibili per la prima volta del grande rugby internazionale allo Stadio Zini, che accoglierà il nono
confronto diretto tra gli Azzurri, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta di Torino contro l’Australia, ed il XV del Sud Pacifico reduce dalla
vittoria per 36-13 di Lisbona sul Portogallo: testimonianza di un affetto di Cremona per Parisse e compagni che parte dal primo cittadino Oreste Perri
- ex azzurro ed iridato di canoa negli Anni ’70 che ha fortemente voluto la partita contro Fiji - e che sta contagiando gli sportivi cremonesi di
tutte le età, con gli studenti delle scuole cittadine annunciati in massa insieme alle loro famiglie per l’ennesimo, grande appuntamento del 2013
che ha visto Cremona fregiarsi del titolo di Città Europea dello Sport.
Dopo i venticinquemila di Torino, dunque, l’Italia del rugby si accinge a vivere una nuova giornata di sport insieme ai propri sostenitori, una
giornata che, dopo il fischio finale di Italia v Fiji, vivrà un ulteriore momento di festa con l’incontro tra gli Azzurri ed il pubblico in Piazza
Marconi - di fronte al celeberrimo Museo del Violino che raccoglie alcune delle più famose creazioni dei liutai cremonesi tra cui lo Stradivari 1715
- dove Parisse e compagni in occasione della Festa del Torrone, saranno sul palco per ringraziare la città ed il pubblico ricevendo un pallone da
rugby interamente costituito di torrone Sperlari.
I biglietti ancora disponibili possono essere come sempre acquistati su www.listicket.it, nei punti vendita LIS presenti su territorio nazionale o
tramite Call Center 892.982.
Questi i prezzi dei biglietti per Italia v Fiji:
Italia v Fiji (Cremona, Stadio “Zini” – 16 novembre) – intero/ridotto U16-O65
Centrale coperta – 55€/44€
Laterale coperta – 30€/24€
Distinti – 30€/24€
Curva Nord/Sud – 15€/12€
Parterre tribuna – 10€/8
Redazione