DA DOMANI A TIRRENIA 68 ATLETE PER IL TROFEO DELLE REGIONI SEVEN U18

di Redazione
20/06/2012
Come spiega Maria Cristina Tonna, responsabile FIR del settore femminile, il Trofeo delle Regioni Seven Under 18 è la verifica di fine stagione del “Progetto Seven Minerva” che ha come obiettivo primario lo sviluppo del Rugby a Sette, la ricerca dei talenti e la loro specifica formazione verso l’alto livello: “A Tirrenia saranno di scena le migliori Under 18, divise in sei selezioni in rappresentanza di nove regioni d’Italia; le nate nel ‘94 usciranno successivamente dal Progetto Minerva, ma potranno proseguire il percorso inserite nel “Progetto Elité”, che indirizzerà le ragazze verso le varie Nazionali a seconda delle loro capacità specifiche. Il proseguo del percorso deve essere una scelta delle ragazze che devono avere la consapevolezza che giocare gare internazionali significa lavorare duramente ogni giorno per competere ai massimi livelli”. “A conferma di quanto ritengo sia importante questo progetto, sarà presente a Tirrenia lo staff della Nazionale Femminile Maggiore per lavorare al fianco dei tecnici di sviluppo. Venerdì mattina si svolgerà il torneo vero e proprio, mentre le altre tre sessioni saranno dedicate ad allenamenti specifici sul gioco a Sette ed in parte ai test fisici per valutare il livello di crescita della preparazione delle ragazze”. “Questo raduno” – conclude la manager azzurra – “cade proprio in mezzo alle due tappe dell’Europeo Seven organizzato dalla FIRA: la prima quella dello scorso week-end ad Amelend (Olanda) dove le Azzurre sono arrivate seste rimontando di due posizioni la classifica europea, e la prossima, a Mosca, dove ci giocheremo la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo Seven. Chissà che questo non sia un ulteriore stimolo per queste giovanissime atlete!” Di seguito le atlete convocate. SELEZIONE VENETO BACCI CATERINA (BENETTON RUGBY TREVISO) FENATO BEATRICE (VALSUGANA RUGBY PADOVA) GIORDANO ALESSIA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) NASCIMBEN CHIARA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) PINARELLO VIRGINIA (BENETTON RUGBY TREVISO) RIGONI BEATRICE (VALSUGANA RUGBY PADOVA) SALVADEGO CLAUDIA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) SCOMPARIN LAURA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) SGRO' ELENA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) VITADELLO ELENA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) SELEZIONE PIEMONTE/LIGURIA BONINO ANNA (RUGBY LICEO MONTI) DI GUIDA SERENA (RUGBY LICEO MONTI) FERRARI FRANCESCA (C.U.S. SAVONA ASD) GROSSI LINDA (RUGBY PETERLIN VALLEGGIA) GURZI' MARIACHIARA (IMPERIA RUGBY ASD) LA MACCHIA MARTINA (IMPERIA RUGBY ASD) MASERA ELENA ((RUGBY LICEO MONTI) MOSCOSO LIZ DANITIZIA (RUGBY LICEO MONTI) PANTALEONI REBECCA (RUGBY LICEO MONTI) PIOVANO OTTAVIA (RUGBY LICEO MONTI) PIRAS JENNIFER (RUGBY PETERLIN VALLEGGIA ASD) SARTORE IRENE (RUGBY LICEO MONTI) SELEZIONE LAZIO/ABRUZZO/UMBRIA ALBERTARI GRETA (ASD FRASCATI MINI RUGBY 2001) CACCIOTTI VALENTINA (RED&BLU RUGBY ASD) CARDINALI ALICE (TERNI RUGBY ASD) CHABY SALMA (RUGBY PERUGIA RAGAZZE ASD) CIPOLLA FEDERICA (TERNI RUGBY ASD) DI TIZIO VALERIA (RUGBY SAMBUCETO 2008 ASD) FATTORE VALERIA (POL.L'AQUILA RUGBY ASD) GIZZI ANNAMARIA (RED&BLU RUGBY ASD) MANCINI BENEDETTA (ASD FRASCATI MINI RUGBY 2001) RONDINELLI MICAELA (RED&BLU RUGBY ASD) SILVESTRI MARTA (POL.L'AQUILA RUGBY ASD) VOLPI CHIARA (ASD MUSTANG RUGBY PESARO) SELEZIONE LOMBARDIA CECCARDI ANNA (RUGBY MANTOVA) CIPOLLA NADIA (ASD RUGBY MONZA 1949) DELL'OCA RACHELE (ASD RUGBY MONZA 1949) DENTI MARTA (ASD RUGBY LECCO) GIULIANI FRANCESCA (ASD RUGBY MONZA 1949) GUARIGLIA LIVIA (RUGBY MANTOVA SRL SSD) MASOLINI GRETA (ASD RUGBY MONZA 1949) RIMOLDI AGNESE (ASD RUGBY MONZA 1949) RIZZARDELLI GRETA (ASD RUGBY MONZA 1949) RUSSO NOVELLA (C.U.S. PAVIA ASD) SEVERGNINI MARVIN (ASD RUGBY MONZA 1949) TRENTANI GIORGIA (ASD RUGBY MONZA 1949) SELEZIONE EMILIA ROMAGNA BENINI MARIA CHIARA (CUS FERRARA RUGBY ASD) DA RONCHE LINDA (CUS FERRARA RUGBY ASD) DALLA CHIESA CAMILLA (RUGBY COLORNO FC) HOMEDJE GLADYS (RUGBY FORLI 1979 ASD= MADIA VERONICA (RUGBY COLORNO FC) NEGRI SILVIA (PIACENZA RUGBY) SAAVEDRA SELENE (PIACENZA RUGBY) TANNOIA LUCREZIA (RUGBY ACADEMY ASD) TRAVERSI SARAH (RUGBY ACADEMY ASD) VALVERDE ARIANNA (PIACENZA RUGBY) VIOLI FEDERICA (RUGBY ACADEMY ASD) ZAJAC WERONIKA (RUGBY FORLI 1979 ASD) SELEZIONE CAMPANIA CAMMARANO SIMONA (US RUGBY BENEVENTO) DELLA MONICA SARA (RUGBY SALERNO ASD) DI MAURO MICHELLE (RUGBY SALERNO ASD) FRANCO GIADA (RUGBY SALERNO ASD) GRAVINO GIOVANNA (RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD) IANNOTTA MARTINA (RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD) LEO ANNARITA (US RUGBY BENEVENTO) POLIZIA CARLA (US RUGBY BENEVENTO) RAUSO MARIA PAOLA (RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD) RUSSO SPENA ASSUNTA (US RUGBY BENEVENTO)
