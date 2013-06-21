DA OGGI A TIRRENIA 72 ATLETE UNDER 16
DA OGGI A TIRRENIA 72 ATLETE UNDER 16 DOMANI IL TROFEO DELLE REGIONI SEVEN DI CATEGORIA Roma - Prende il via questo pomeriggio a Tirrenia, presso il centro di preparazione olimpica del CONI, il raduno che coinvolgerà nel fine settimana settantadue atlete Under 16 selezionate dalla FIR nell'ambito del Progetto Minerva, varato tre anni dalla FIR, che ha come obiettivi primari lo sviluppo del Rugby a Sette, la ricerca dei talenti e la loro specifica formazione verso l'alto livello, e costituisce un investimento importante in vista delle Olimpiadi. Tre giorni di raduno per le giovani rugbiste che nella giornata di domani saranno impegnate nel Trofeo delle Regioni U16, suddivise in sei selezioni regionali/interregionali: Selezione Lazio/Abruzzo/Umbria, Selezione Campania, Selezione Lombardia, Selezione Piemonte/Liguria, Selezione Veneta, Selezione Emilia Romagna. Per ciascuna selezione sono state convocate dodici atlete, affidate alle cure dei rispettivi tecnici di sviluppo femminile, coordinati dal responsabile del settore femminile, Maria Cristina Tonna, e dal Tecnico della Nazionale Femminile, Diego Scaglia. "A Tirrenia saranno di scena le migliori atlete Under 16 – spiega Maria Cristina Tonna – "divise in sei selezioni in rappresentanza di nove regioni d'Italia ma stiamo lavorando affinché questo numero venga incrementato già dalla prossima stagione". Selezione Veneto BERTO GIORGIA (BENETTON RUGBY TREVISO) D'INCA' FABIOLA (BENETTON RUGBY TREVISO) DAL TOE' FRANCESCA (BENETTON RUGBY TREVISO) FENATO BEATRICE (VALSUGANA RUGBY PADOVA) GUBERNALE CHIARA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) JENI GIADA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) MUSSATO ALESSANDRA (BENETTON RUGBY TREVISO) NASCIMBEN CHIARA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) PRATELLI GIORGIA (BENETTON RUGBY TREVISO) SCOMPARIN LAURA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) SILVESTRI GIULIA (BENETTON RUGBY TREVISO) VITADELLO ELENA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Selezione Lombardia ALLARIA ELISABETTA (RUGBY MONZA 1949) AMOUSSOU FADONOUGBO LUCIA SENAMI (RUGBY LODI) BONALDO ELISA (RUGBY CALVISANO) CABRINI MARTINA (RUGBY LODI) CIPOLLA NADIA (RUGBY MONZA 1949) DELL'OCA RACHELE (RUGBY MONZA 1949) FINAZZI VITTORIA LUIGIA BEATRICE (MARTESANA RUGBY) GIULIANI ALESSIA (RUGBY MONZA 1949) PAGANINI LAURA (RUGBY PARABIAGO) PANISI CECILIA (RUGBY MONZA 1949) VEZZOLI MICHELA (RUGBY MONZA 1949) ZINI ELEONORA (RUGBY MONZA 1949) Selezione Lazio/Abruzzo/Umbria ANGELONE MELODY (RUGBY SAMBUCETO 2008) CAPOMAGGI BEATRICE (RUGBY CITTA' DI FRASCATI) CAPOMAGGI CAMILLA (RUGBY CITTA' DI FRASCATI) COSTANTINI CHIARA (RUGBY SAMBUCETO 2008) DE ANGELIS LAURA (RUGBY CITTA' DI FRASCATI) FERRETTI CHIARA (RUGBY SAMBUCETO 2008) KUBAT SARA (RUGBY SAMBUCETO 2008) MONFARDINO VALERIA (ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA) PIETRINI AURORA (RUGBY LANUVIO) SILIPIGNI DANIELA (RUGBY LANUVIO) TRINCA MICHELA (RUGBY CITTA' DI FRASCATI) Selezione Campania AVALLONE CLAUDIA (ARECHI RUGBY) CASABURI ANNA (ARECHI RUGBY) DE DILECTIS MARIANNA (AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO) DELLA MONICA ROBERTA (RUGBY SALERNO) DELLA MONICA SARA (RUGBY SALERNO) ESPOSITO MARIARCA (A.P. PARTENOPE RUGBY) FRANCO GIADA (RUGBY SALERNO) GAVIGLIA CONCETTA (AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO) IANNOTTA MARTINA (RUGBY CLAN S.MARIA C.V.) MARTINO MANUELA (RUGBY SALERNO) PETROSINO LAURA (RUGBY SALERNO) RUSSO SPENA ANNA (US RUGBY BENEVENTO) Selezione Emilia Romagna BARBIERI GIULIA (PIACENZA RUGBY) DE LUCA MARTA (RUGBY C.U.S. BOLOGNA) DETHOMASIS CHIARA (RUGBY FORLI 1979) DIOLI ISOTTA (PIACENZA RUGBY) FONTANELLA CLAUDIA (PIACENZA RUGBY) HOMEDJE GLADYS (RUGBY FORLI 1979) LAMBERTI LAURA (RUGBY FORLI 1979) MILANDRI REBECCA (RUGBY FORLI 1979) SOGLIA BEATRICE (RUGBY FORLI 1979) ZAJAC WERONIKA (RUGBY FORLI 1979) Selezione Piemonte BATTISTINI GIORGIA (C.F.F.S. COGOLETO RUGBY) BERATTO CAMILLA MARIA (STADE VALDOTAIN RUGBY) BONINO ANNA (RUGBY LICEO MONTI) CAVAGNINO SARA (RUGBY LICEO MONTI) CAVINA GIULIA (C.F.F.S. COGOLETO RUGBY) CAVINA MICOL (C.F.F.S. COGOLETO RUGBY) CHERUBIN CHANTHOU (COAZZE VAL SANGONE RUGBY CLUB) CIVERA GIULIA (RUGBY LICEO MONTI) MARCOLINI GIORGIA (C.F.F.S. COGOLETO RUGBY) PIOVANO OTTAVIA (RUGBY LICEO MONTI) REGGIO CAMILLA (RUGBY LICEO MONTI) VILLARBOITO VIVIAN (RUGBY SANT'ANDREA Invitate a partecipare: SENATORE MIRIAM (CLUB ETRURIA RUGBY PIOMBINO) VIGNOZZI AURORA (POL. ALLUPINS ASD)
