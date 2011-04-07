(RUGBY NOTIZIE) DAL 15 AL 24 APRILE L&acirc;

(RUGBY NOTIZIE) DAL 15 AL 24 APRILE Lâ
di Redazione
07/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 7.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 7 aprile 2011 DAL 15 AL 24 APRILE LâITALIA U18 IN FRANCIA PER GLI EUROPEI FIRA Per gli Azzurrini esordio a Lombez il 15 aprile contro il Portogallo Roma - LâItalia Under 18 parteciperÃ dal 15 al 24 aprile alla Coppa Europa FIRA-AER di categoria in svolgimento in Francia, affidato allâorganizzazione del Comitato Armagnac-Bigorre. La competizione che coinvolgerÃ ventisei Paesi Ã¨ suddivisa in quattro poules: Francia, Inghilterra, Irlanda, Galles - rispettivamente prima, seconda, terza e quarta qualificata del Torneo delle 6 Nazioni U18 â sono state inserite nel Girone dâElite; le altre ventiquattro formazioni sono state suddivise in tre gironi da otto squadre ciascuno. Gli Azzurrini sono inseriti nel Girone A con Scozia, Georgia, Belgio, Germania, Russia, Romania e Portogallo. Eâ proprio contro questâultima formazione che lâItalia esordirÃ nel torneo il 15 aprile (ore 16.30) sul terreno di Lombez, comune di circa 1000 abitanti situato nel dipartimento del Gers nella regione del Midi-Pirenei. La squadra vincente affronterÃ nel turno successivo (19 aprile) la migliore fra Georgia e Russia. Stefano Romagnoli e Fabio Roselli, tecnici della Nazionale Under 18, hanno convocato per questo impegno ventisei giocatori che si ritroveranno a Genova il 12 aprile. Non rientrano nella lista i pilone Sami Drissi e Rudy Biancotti e lâestremo Michele Campagnano non disponibili per infortunio. I Convocati Gianluca ALTIERI (UNIONE RUGBY SANNIO)**** Michele ANDREOTTI (CAMMI CALVISANO) Marco BELLUCCI (UNION RUGBY TIRRENO)* Giovanni BENVENUTI (MOGLIANO RUGBY)** Andrea BETTIN (RUBANO RUGBY)** Tommaso BONI (MOGLIANO RUGBY)** Pietro CECCHINATO (PETRARCA RUGBY JUNIOR)** Luca CONTI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)**** Riccardo DELLA ROSSA (MOGLIANO RUGBY)** Angelo ESPOSITO (RUGGERS TARVISIUM)** Marco GAZZOLA (RUGBY CASALE)** Filippo GUARDUCCI (MOGLIANO RUGBY)** Stefano IOVENITTI (POL.L'AQUILA RUGBY)**** Vittorio MARAZZI (AMATORI PARMA RUGBY)*** Simone MARINARO (UNIONE RUGBY SANNIO)**** Edin Saif MHADHBI (ERCOLE MONSELICE RUGBY)** Alain MORICONI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)**** Luca NOSTRAN (PETRARCA RUGBY JUNIOR)** Michael David ODIETE (RUGBY REGGIO)*** Edoardo PADOVANI (MOGLIANO RUGBY) ** Giacomo RIEDO (RUGBY BADIA)** Jacopo SALVETTI (RUGBY PARMA 1931)*** Luca SCARSINI (MOGLIANO RUGBY)** Gianmarco VIAN (AMATORI RUGBY SAN DONAâ)** Matteo ZANUSSO (AMATORI RUGBY SAN DONAâ)** Alessio ZDRILICH (AMATORI PARMA RUGBY)*** *Accademia Tirrenia **Accademia Mogliano ***Accademia Parma ****Accademia Roma Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
