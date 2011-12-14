(RUGBY NOTIZIE) DANILO

Loading...

14/12/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.12.2011 Scritto da  Ufficio Stampa FIR Roma, 14 dicembre 2011 TROFEO ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV TURNO Roma â Il trofeo Eccellenza torna protagonista questo week end con la prima gara di ritorno. Il Girone A mette di fronte la prima della classe Calvisano contro la seconda Mogliano a solo un punto di distacco. Un girone molto equilibrato che vede le tre squadre coinvolte, compreso il Rugby Reggio che riposa, appaiarsi e andare di pari passo. Diversa la situazione nel Girone B con la Mantovani Lazio sempre solitaria e leader assoluta e con una chance importante per allungare ancora di piÃ¹ sulla seconda classificata San Gregorio Catania. Nella prima di ritorno riposerÃ  il Rugby LâAquila che avrÃ  vita difficile avendo chiuso lâandata con zero punti in classifica. Oggi il Cnar ha reso noto le designazioni arbitrali per gli incontri del week end.   Trofeo Eccellenza â Girone A â IV giornata â ore 14.00 Sabato 17 dicembre 2011 Marchiol Mogliano â Cammi Calvisano arb. Mancini (Frascati - RM) Riposa: Rugby Reggio Trofeo Eccellenza â Girone B â IV giornata â ore 15.00 Domenica 18 dicembre 2011 San Gregorio Catania R. âmantovani Lazio 1927 arb. Passacantando (LâAquila) Riposa LâAquila Rugby 1936 SERIE A: GLI ARBITRI DELLâOTTAVO TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 18 dicembre alle ore 14.30. Serie A â Girone A â X giornata â 18.12.11 â ore 14.30 Domenica 18 dicembre 2011 *Accademia Nazionale Tirrenia â ASD Rugby Lyons arb. Blessano (Treviso) * anticipata a sabato 17.12.2011 ore 14.30 Rugby Grande Milano â Udine Rugby F.C. arb. Schiliroâ (Catania) M-Three Am. R. San DonÃ  â Franklin & Marshall CUS Verona arb. Falzone (Padova) R. Banco di Brescia - Firenze Rugby 1931 arb. Cason (Rovigo) Fiamme Oro Roma â Pro Recco Rugby arb. Damasco (Napoli) Donelli Modena Rugby â Livorno Rugby ssd arb. Smiraldi (Torino) Serie A â Girone B â X giornata â 18.12.11 â ore 14.30 Autosonia Avezzano Rugby â Amatori Catania arb. Salvi (Prato) Novaco Alghero â Santa Margherita Valpolicella arb. Bono (Brescia) â ore 12.00 Romagna RFC â Zhermack Badia arb. Vivarini (Padova) Rubano Rugby â Unione R. Capitolina arb. Sandri (Udine) Gladiatori Sanniti â ASD Rugby Milano arb. Belvedere (Roma) â ore 12.30 Gruppo Padana Paese â ASD Amatori Rugby Capoterra arb. Marrama (Padova) â ore 14.00 SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO Roma â Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica 18 dicembre. SERIE B â GIRONE 1 â X TURNO - 18.12.2011 â ore 14.30 Banco San Giorgio CUS Genova â Rugby Rovato arb. Castagnoli (Livorno) Biella Rugby Club â Rugby Parabiago arb. Zimei (Roma) Rugby Alessandria â Asti Rugby 1981 arb. Rossi (Piacenza) BEF-eD VIIÂ° Rugby Torino â Ce.s.In. CUS Torino arb. Stacchi (Brescia) Rugby Lumezzane â Rugby Sondrio Sertori arb. Guerzoni (Ferrara) Riposa: Rugby Lecco  SERIE B â GIRONE 2 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 Unione Rugby Tirreno â Amatori Parma Rugby arb. Bonacci (Roma) Rugby Colorno FC â Autosica Imola Rugby arb. Dabusti (Milano) Pierantoni Rugby Pesaro â Vasari Rugby Arezzo arb. Ruta (Perugia) CUS Perugia â Civitavecchia R. Cuntumcellae arb. Campobasso (Ancona) Unione Rugby Bolognese â Rugby Noceto FC arb. Costantino (Messina) Piacenza R. C. 1947 â U.R. Prato Sesto arb. Russo (Milano) SERIE B â GIRONE 3 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 AS Jesolo Rugby â TXT CUS Ferrara Rugby arb. Merendino (Parma) Dopla Rugby Casale â Villorba Rugby arb. Sgardiolo (Rovigo) Valsugana Rugby Padova â CUS Padova ASD arb. Boaretto (Rovigo) Fulvia Tour Rugby Villadose â Rangers Rugby Vicenza arb. Spadoni (Padova) Rugby Belluno â Volteco Ruggers Tarvisium arb. Rinaldi (Modena) DAK Rugby Mantova â Mirano 1957 arb. Armanini (Parma) SERIE B â GIRONE 4 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 CUS Roma â Colleferro Rugby 1965 arb. Di Blasio (Napoli) Gran Sasso Rugby â Rugby Rieti arb. De Martino (Napoli) Amatori R. Messina â Palermo R.C. 2005 arb. Marchese (Catania) A.P. Partenope Rugby â San Giorgio R. Reggio Calabria arb. Massa (Roma) Neroniana Anzio â ASD Frascati Mini Rugby 2001 arb. Mazza (Napoli) Rugby F.C. Segni â Primavera Rugby Ranalli (Sulmona) Â  UFIICIO STAMPA Tel: +390645213112-14 Fax: +390645213187 email: [email protected]  
