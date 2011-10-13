(RUGBY NOTIZIE) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
di Redazione
13/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO. Il Giudice Sportivo della FIR ha reso note le sanzioni disciplinari comminate in relazione alle gare dello scorso week end. In Eccellenza Ã¨ stato sanzionato il giocatore del Rugby Reggio Gian Marco Pulli per aver effettuato un placcaggio al collo. Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 2 (due) settimane di squalifica (dal 10 ottobre al 23 ottobre compreso). Nel campionato Nazionale di serie A, invece, câÃ¨ stata una sola squalifica. Eâ stato fermato per 1 (un) mese il giocatore del Cus Verona, Fabrizio Del Bubba per una calpestata ad un giocatore avversario. (decorrenza 10 ottobre -9 novembre 2011 compreso). Nel campionato di Serie B Ã¨ stata irrogata la sanzione di 2 (due) settimane di squalifica al giocatore del Rugby Imola, Gabrio Ferrari per un placcaggio pericoloso. (10 ottobre â 16 ottobre compreso), oltre alla squalifica automatica per doppio cartellino giallo a Alessandro Di Vito del Cus Perugia (10 ottobre - 16 ottobre compreso). Nessuna sanzione Ã¨ stata inflitta nel Campionato nazionale Serie A Femminile. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
