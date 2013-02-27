DESIGNAZIONI ARBITRALI XIV&deg; GIORNATA ECCELLENZA

DESIGNAZIONI ARBITRALI XIV° GIORNATA ECCELLENZA
di Redazione
27/02/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma sabato 3 marzo 2013. La diretta domenicale di RaiSport 1 sarà dedicata all’incontro del “Battaglini” tra Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - XIV giornata – 02.03.2013 ore 14.00 Fiamme Oro Roma v Rugby Viadana arb. Falzone (Montemerlo, PD) g.d.l. Carrera (Roma), Commone (Arzano, NA) quarto uomo: Radetich (San Cipriano Picentino, SA) Cammi Rugby Calvisano v Mantovani Lazio arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Franzoi (S. Maria di Sala, VE) quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR) ore 15.00 Rugby Reggio v Marchiol Mogliano Rugby arb. Rizzo (Ferrara) g.d.l. Rossi (Piacenza), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI) M-Three Rugby San Donà v Crociati Rugby arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) g.d.l. Blessano (Frassinelle, RO), Borsetto (Castellanza, VA) quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV) L’Aquila Rugby v Estra I Cavalieri Prato arb. Sironi (Colleferro, RM) g.d.l. Colantonio (Roma), Romani (Colleferro, RM) quarto uomo: Paluzzi (Segni, RM) Eccellenza - XIV giornata – 03.03.2013 – Diretta Rai Sport 1 ore 15.00 Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Petrarca Padova arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Zucchi (Livorno) Classifica: Rugby Viadana punti 55; Estra I Cavalieri Prato punti 53; Cammi Calvisano punti 53; Petrarca Padova punti 42; Vea-FemiCZ Rovigo punti 39; Marchiol Mogliano punto 36; Fiamme Oro Roma punti 25; M-Three San Donà punti 22; Mantovani Lazio punti 22; Rugby Reggio punti 20; L’Aquila Rugby punti 9; Crociati Rugby punti 3 Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
