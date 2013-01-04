[RUGBY NOTIZIE] &quot;DIAMO UN SORRISO A MILLE BAMBINI&quot;: LA FIR SOSTIENE L'INIZIATIVA BENEFICA DI RADIO RADIO

[RUGBY NOTIZIE] "DIAMO UN SORRISO A MILLE BAMBINI": LA FIR SOSTIENE L'INIZIATIVA BENEFICA DI RADIO RADIO
di Redazione
04/01/2013
Roma – Diciannovesima edizione, sabato 5 gennaio, per l’iniziativa benefica “Diamo un sorriso a mille bambini” promossa dall’emittente
radiofonica della Capitale “Radio Radio” (www.radioradio.it) diretta dal popolare conduttore Ilario Di Giovambattista e volta a garantire supporto
all’associazione “Viva la Vita”: un’iniziativa che, sull’onda lunga della collaborazione tra FIR e Radio Radio avviata con il 6 Nazioni
2012, vedrà quest’anno il coinvolgimento della FIR stessa, tradizionalmente attenta alle tematiche sociali.
Sabato 5 febbraio, in occasione dell’asta benefica che dalla mattina andrà in onda sulle frequenze di Radio Radio (FM104.5 e sul canale 518 della
piattaforma Sky e streaming web sul sito ufficiale dell’emittente), FIR parteciperà all’iniziativa mettendo in palio – al fianco con le maglie
dei principali club della Serie A di calcio - una maglia ufficiale della Nazionale: sarà possibile partecipare all’asta via sms (377.51.04.500) non
con un contributo economico diretto ma con l’acquisto di una serie di pacchi regalo contenenti giocattoli da destinare ai bambini assistiti
dall’associazione “Viva la vita”.
