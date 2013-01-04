[RUGBY NOTIZIE] &quot;DIAMO UN SORRISO A MILLE BAMBINI&quot;: LA FIR SOSTIENE L'INIZIATIVA BENEFICA DI RADIO RADIO

“DIAMO UN SORRISO A MILLE BAMBINI”: LA FIR SOSTIENE RADIO RADIO

UNA MAGLIA AZZURRA ALL’ASTA IL 5 GENNAIO E GIOCATTOLI IN BENEFICENZA

Roma – Diciannovesima edizione, sabato 5 gennaio, per l’iniziativa benefica “Diamo un sorriso a mille bambini” promossa dall’emittente

radiofonica della Capitale “Radio Radio” (www.radioradio.it) diretta dal popolare conduttore Ilario Di Giovambattista e volta a garantire supporto

all’associazione “Viva la Vita”: un’iniziativa che, sull’onda lunga della collaborazione tra FIR e Radio Radio avviata con il 6 Nazioni

2012, vedrà quest’anno il coinvolgimento della FIR stessa, tradizionalmente attenta alle tematiche sociali.

Sabato 5 febbraio, in occasione dell’asta benefica che dalla mattina andrà in onda sulle frequenze di Radio Radio (FM104.5 e sul canale 518 della

piattaforma Sky e streaming web sul sito ufficiale dell’emittente), FIR parteciperà all’iniziativa mettendo in palio – al fianco con le maglie

dei principali club della Serie A di calcio - una maglia ufficiale della Nazionale: sarà possibile partecipare all’asta via sms (377.51.04.500) non

con un contributo economico diretto ma con l’acquisto di una serie di pacchi regalo contenenti giocattoli da destinare ai bambini assistiti

dall’associazione “Viva la vita”.



