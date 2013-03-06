[RUGBY NOTIZIE] DICHIARAZIONE LUIGI TROIANI, MANAGER SQUADRA NAZIONALE - SERGIO PARISSE

Loading...

DICHIARAZIONE LUIGI TROIANI, MANAGER SQUADRA NAZIONALE - SERGIO PARISSE

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2013

DICHIARAZIONE LUIGI TROIANI, MANAGER SQUADRA NAZIONALE - SERGIO PARISSE
Roma – Il Manager della Squadra Nazionale Luigi Troiani ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione: “Apprendiamo con soddisfazione la notizia
che la squalifica di Sergio Parisse è stata ridotta a venti giorni e che, dunque, il giocatore sarà disponibile per le prossime due giornate
dell’RBS 6 Nazioni. Sergio è un elemento importante per questo gruppo e non possiamo che essere felici di poterlo mettere a disposizione del CT
Brunel per le partite contro Inghilterra ed Irlanda”.
Sergio Parisse (Stade Francais, 93 caps) è stato convocato dal CT Brunel per le ultime due giornate dell’RBS 6 Nazioni e questa sera si aggregherà
alla Squadra Nazionale in raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

