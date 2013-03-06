Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] DICHIARAZIONE LUIGI TROIANI, MANAGER SQUADRA NAZIONALE - SERGIO PARISSE

DICHIARAZIONE LUIGI TROIANI, MANAGER SQUADRA NAZIONALE - SERGIO PARISSE

Roma – Il Manager della Squadra Nazionale Luigi Troiani ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione: “Apprendiamo con soddisfazione la notizia

che la squalifica di Sergio Parisse è stata ridotta a venti giorni e che, dunque, il giocatore sarà disponibile per le prossime due giornate

dell’RBS 6 Nazioni. Sergio è un elemento importante per questo gruppo e non possiamo che essere felici di poterlo mettere a disposizione del CT

Brunel per le partite contro Inghilterra ed Irlanda”.

Sergio Parisse (Stade Francais, 93 caps) è stato convocato dal CT Brunel per le ultime due giornate dell’RBS 6 Nazioni e questa sera si aggregherà

alla Squadra Nazionale in raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.





