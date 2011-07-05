(RUGBY NOTIZIE) DIECI AZZURRE PER L&acirc;

(RUGBY NOTIZIE) DIECI AZZURRE PER Lâ
di Redazione
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.06.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 luglio 2011 DIECI AZZURRE PER LâEUROPEO SEVEN FEMMINILE DI BUCAREST LâItalia di Sara Barattin nelle âTop 12â il 16 e 17 luglio per lâedizione 2011 dellâEuropeo FIRA. Nella poule di qualificazione azzurra Romania, Spagna, Inghilterra, Svezia e Germania. Roma - Si radunerÃ a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI allâAcquacetosa, il prossimo 13 luglio la Nazionale Seven Femminile in vista del Campionato Europeo FIRA di specialitÃ in programma a Bucarest il 16 e 17 luglio. Alla guida tecnica della formazione azzurra Andrea Di Giandomenico che ha selezionato per lâimpegno europeo dieci atlete capitanate dallâatleta del Rugby Casale, Sara Barattin. La formazione azzurra Ã¨ inserita nel âGirone Aâ (sono due le poule di qualificazione che compongono il gruppo delle migliori dodici formazioni europee) con la squadra padrona di casa, la Romania, la Spagna, lâInghilterra, la Svezia e la Germania; Ã¨ contro questâultima che le Azzurre esordiranno nel torneo sabato 16. Compongono la Poule B Olanda, Francia, Russia, Portogallo, Moldavia e Finlandia. Nellâedizione 2010 di Mosca le Azzurre raggiunsero la finale per il terzo posto superate poi dalla Francia 12 a 0. Dopo aver conquistato, il primo posto nel girone eliminatorio superando la Svezia 36 â 0, furono superate nella semifinale per il Titolo dallâOlanda che ribaltÃ² il risultato allâultimo secondo, chiudendo lâincontro sul 15-21. Di seguito le atlete selezionate per lâEuropeo 2011: Sara Barattin (Rugby Casale) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Maria Grazia Cioffi (Benevento Rugby) Michela Este (Benetton Treviso) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Silvia Gaudino (Rugby Monza) Sara Pettinelli (Cus Roma) Veronica Schiavon (Riviera del Brenta) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Paola Zangirolami (Valsugana Padova) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
