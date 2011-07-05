(RUGBY NOTIZIE) DIECI AZZURRE PER L&acirc;

Loading...

(RUGBY NOTIZIE) DIECI AZZURRE PER L'

Redazione Avatar

di Redazione

05/07/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.06.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 luglio 2011 DIECI AZZURRE PER LâEUROPEO SEVEN FEMMINILE DI BUCAREST LâItalia di Sara Barattin nelle âTop 12â il 16 e 17 luglio per lâedizione 2011 dellâEuropeo FIRA. Nella poule di qualificazione azzurra Romania, Spagna, Inghilterra, Svezia e Germania. Roma - Si radunerÃ  a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI allâAcquacetosa, il prossimo 13 luglio la Nazionale Seven Femminile in vista del Campionato Europeo FIRA di specialitÃ  in programma a Bucarest il 16 e 17 luglio. Alla guida tecnica della formazione azzurra Andrea Di Giandomenico che ha selezionato per lâimpegno europeo dieci atlete capitanate dallâatleta del Rugby Casale, Sara Barattin. La formazione azzurra Ã¨ inserita nel âGirone Aâ (sono due le poule di qualificazione che compongono il gruppo delle migliori dodici formazioni europee) con la squadra padrona di casa, la Romania, la Spagna, lâInghilterra, la Svezia e la Germania; Ã¨ contro questâultima che le Azzurre esordiranno nel torneo sabato 16. Compongono la Poule B Olanda, Francia, Russia, Portogallo, Moldavia e Finlandia. Nellâedizione 2010 di Mosca le Azzurre raggiunsero la finale per il terzo posto superate poi dalla Francia 12 a 0. Dopo aver conquistato, il primo posto nel girone eliminatorio superando la Svezia 36 â 0, furono superate nella semifinale per il Titolo dallâOlanda che ribaltÃ² il risultato allâultimo secondo, chiudendo lâincontro sul 15-21. Di seguito le atlete selezionate per lâEuropeo 2011: Sara Barattin (Rugby Casale) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Maria Grazia Cioffi (Benevento Rugby) Michela Este (Benetton Treviso) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Silvia Gaudino (Rugby Monza) Sara Pettinelli (Cus Roma) Veronica Schiavon (Riviera del Brenta) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Paola Zangirolami (Valsugana Padova) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
