(RUGBY NOTIZIE) DOMENICA A NOCETO PER LA FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE ATTESE OLTRE 400 ATLETE

di Redazione
12/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 12 maggio 2011 DOMENICA A NOCETO PER LA FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE ATTESE OLTRE 500 PERSONE TRA ATLETE, STAFF ED ARBITRI Roma - La Coppa Italia Femminile di Rugby a 7 vivrÃ fra tre giorni il proprio epilogo quando sui quattro campi del centro sportivo Il Pioppo di Noceto (Parma) le ventinove squadre partecipanti alla Finale 2010-2011, daranno vita ai concentramenti Seniores ed Under 16, esprimendo le due squadre che avranno lâonore di fregiarsi del Titolo di Campione Coppa Italia Femminile Seniores a 7 2010-2011 e Campione Trofeo Interregionale Under 16 2010-2011. Concorrono per il titolo Seniores dodici squadre (Girone Elite) - le prime e seconde qualificate dei cinque gironi interregionali, piÃ¹ le due migliori terze - suddivisi in due poule, âAâ e âBâ, che si affronteranno in una prima fase di qualificazione per determinare le due finaliste per il Titolo, le prime qualificate di ciascun girone. Le terze, quarte qualificate e ripescate dei cinque gironi si affronteranno , invece, per il Plate. Il Girone Elite individuerÃ la graduatoria finale dal 1Â° al 12esimo posto, il Girone Plate dal 13esimo al 21esimo posto. Contemporaneamente si giocheranno le gare del Trofeo Under 16 fra le otto squadre, suddivise nei due gironi âAâ e âBâ, in lizza per il Titolo. Al termine del concentramento verrÃ stilata la classifica dal 1Â° allâ8Â° posto. Tutte le gare, Seniores ed Under 16, si svolgeranno con due tempi da sette minuti; solo le finali per il 1Â° posto prevedono dieci muniti per tempo. Parallelamente ai tre concentramenti sono in programma le gare che vedranno coinvolte otto squadre Under 14. In questo caso la formula prevede partite con un tempo unico da dieci minuti. La giornata che avrÃ inizio alle ore 10.00 di domenica prossima, 15 maggio, per concludersi nel primo pomeriggio, si preannuncia come una grande giornata di sport ma soprattutto una grande festa per il rugby femminile che ancora una volta testimonia la crescita costante dellâinterno movimento in rosa. Ne Ã¨ convinto anche Angelo Barocelli, presidente del Rugby Noceto, societÃ cui la Federazione Italiana Rugby ha affidato lâorganizzatrice dellâevento: âDa principio eravamo preoccupati per il numero dei partecipanti cresciuto enormemente rispetto alle prime previsioni. La societÃ e la CittÃ sono pronte ad ospitare le oltre cinquecento persone che tra atlete, dirigenti ed arbitri, saranno coinvolti nella giornata conclusiva del Torneo. Abbiamo a disposizione i quattro campi del centro Sportivo il Pioppo, tra cui il âNando Capraâ, e previsto seicento pasti caldi. La struttura Ã¨ rodata: circa un mese faâ abbaino ospitato 1.400 bambini per il torneo mini rugby Colle de Sensi, ed anche la cittÃ ha in serbo delle belle sorprese. I commercianti del centro hanno organizzato una mostra fotografica allâinterno delle proprie vetrine che ritraggono le giovani atlete del Rugby Accademy Noceto vincitrici delle ultime due edizioni del Trofeo Interregionale Under 16â. Il calendario e la formula dei quattro concentramenti Ã¨ disponibile all'interno della sezione "Formazine/Femminile" di federugby.it cliccando sul file Finale Coppa Italia Femminile 2010-2011 ( index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1577 ). Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
