(RUGBY NOTIZIE) DOMENICA A PARABIAGO UNA GIORNATA TUTTA IN ROSA
di Redazione
13/03/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
13.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 13 marzo 2013
A PARABIAGO UNA GIORNATA TUTTA IN ROSA
Roma - Parabiago si veste di rosa e ospita la Nazionale Femminile Italiana per la quinta ed ultima giornata del Torneo delle 6 Nazioni Femminile, in
programma domenica prossima 17 marzo alle ore 15.00.
Al “Marrazzini-Venegoni” le Azzurre del CT Andrea Di Giandomenico e Diego Scaglia affronteranno la Nazionale Irlandese: in palio c’è la terza
vittoria italiana, dopo i successi contro Francia e Scozia, ed il secondo posto per l’edizione 2013 del Torneo, che rappresenterebbe il miglior
risultato di sempre per la squadra Azzurra. La rappresentativa irlandese che con un turno di anticipo si è già aggiudicata il Trofeo 2013, insegue
il suo primo Grand Slam.
Parabiago che già nel 2007 ha ospitato un incontro di 6 Nazioni (Italia - Francia Under 20), ospiterà per la prima volta un match della Nazionale
Femminile e per la prima volta una rappresentativa irlandese.
Numerose le iniziative che faranno da cornice alla partita di domenica. La giornata si aprirà fin dalle ore 10.30, quando sul campo 2 si
affronteranno le selezioni Under 16 ed Under 18 della Lombardia e dell’Emilia; seguirà alle ore 13.00 una partita d’allenamento congiunto tra le
Under 12 e le Under 14 del territorio.
Presenza attiva durante il cerimoniale di campo sarà riservata, invece, alle baby rugbiste: Under 6, Under 8 ed Under 10 formeranno il corridoio
d’ingresso delle due Nazionali.
A chiudere la grande giornata di rugby tutta al femminile il tradizionale Terzo Tempo allestito presso la tensostruttura presente all’interno
dell’impianto sportivo con uno speciale intrattenimento a base di danze e musiche irlandesi, in onore della Festa di San Patrizio, patron
dell’Irlanda, ricorrenza che coincide appunto con la gara di Parabiago.
Simona DE TOMA
Tel: +390645213112
Mob: +39 3393786245
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
link Cancellazione dalla lista (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1527&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
13.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 13 marzo 2013
A PARABIAGO UNA GIORNATA TUTTA IN ROSA
Roma - Parabiago si veste di rosa e ospita la Nazionale Femminile Italiana per la quinta ed ultima giornata del Torneo delle 6 Nazioni Femminile, in
programma domenica prossima 17 marzo alle ore 15.00.
Al “Marrazzini-Venegoni” le Azzurre del CT Andrea Di Giandomenico e Diego Scaglia affronteranno la Nazionale Irlandese: in palio c’è la terza
vittoria italiana, dopo i successi contro Francia e Scozia, ed il secondo posto per l’edizione 2013 del Torneo, che rappresenterebbe il miglior
risultato di sempre per la squadra Azzurra. La rappresentativa irlandese che con un turno di anticipo si è già aggiudicata il Trofeo 2013, insegue
il suo primo Grand Slam.
Parabiago che già nel 2007 ha ospitato un incontro di 6 Nazioni (Italia - Francia Under 20), ospiterà per la prima volta un match della Nazionale
Femminile e per la prima volta una rappresentativa irlandese.
Numerose le iniziative che faranno da cornice alla partita di domenica. La giornata si aprirà fin dalle ore 10.30, quando sul campo 2 si
affronteranno le selezioni Under 16 ed Under 18 della Lombardia e dell’Emilia; seguirà alle ore 13.00 una partita d’allenamento congiunto tra le
Under 12 e le Under 14 del territorio.
Presenza attiva durante il cerimoniale di campo sarà riservata, invece, alle baby rugbiste: Under 6, Under 8 ed Under 10 formeranno il corridoio
d’ingresso delle due Nazionali.
A chiudere la grande giornata di rugby tutta al femminile il tradizionale Terzo Tempo allestito presso la tensostruttura presente all’interno
dell’impianto sportivo con uno speciale intrattenimento a base di danze e musiche irlandesi, in onore della Festa di San Patrizio, patron
dell’Irlanda, ricorrenza che coincide appunto con la gara di Parabiago.
Simona DE TOMA
Tel: +390645213112
Mob: +39 3393786245
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
link Cancellazione dalla lista (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1527&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
DOMENICA A PARABIAGO UNA GIORNATA TUTTA IN ROSA
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) DOMENICA A PARABIAGO UNA GIORNATA TUTTA IN ROSA
Redazione