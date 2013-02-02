[RUGBY NOTIZIE] DOMENICA CONTRO LA FRANCIA GLI AZZURRI IN CAMPO IN QUATTROCENTO
DOMENICA CONTRO LA FRANCIA GLI AZZURRI IN CAMPO IN QUATTROCENTO
LA FIR CONSEGNA I CAPS AGLI ATLETI INTERNAZIONALI DAL 1929 AD OGGI
Roma – Una cerimonia senza precedenti nella storia del rugby italiano, un omaggio che la FIR vuole rendere a tutti coloro che hanno indossato la
maglia azzurra negli anni pionieristici del movimento italiano ed in quelli che hanno reso possibile l’ingresso dell’Italia nell’elite del rugby
internazionale.
Domenica mattina il Salone d’Onore del CONI accoglierà circa quattrocento Azzurri, di tutte le età e provenienti da ogni angolo del Paese, e
spetterà al Presidente federale Alfredo Gavazzi – affiancato dal Presidente Onorario Giancarlo Dondi e dal vice-presidente vicario Nino Saccà –
consegnare a tutti loro il cap azzurro con il rispettivo numero di matricola: una tradizione di lungo corso tra le home unions, inaugurata a sua volta
da FIR nel recente passato con la consegna dei primi caps la scorsa estate, in occasione della partenza per il tour estivo nelle Americhe, agli atleti
convocati dal CT Brunel.
Tra due giorni toccherà invece a quasi quattrocento dei 627 giocatori ad aver vestito l’azzurro dal 1929 ad oggi farsi calcare in testa il segno
d’appartenenza alla ristretta cerchia di atleti ad aver rappresentato la Nazionale in un test-match ufficiale, mentre saranno una ventina i caps
ritirati per conto di Azzurri non più in vita.
“Il cap – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – è uno dei simboli del mondo del rugby ed è per me motivo di grande orgoglio
poter annoverare anche l’Italia tra i Paesi che celebrano questo rito. Abbiamo istituito di recente la consegna del cap, adesso vogliamo regalare un
momento indimenticabile a tutti coloro che hanno avuto l’onore di vestire la maglia della nostra Nazionale, offrendo loro un riconoscimento ancor
più importante della maglia stessa, un segno d’appartenenza alla ristretta elite di coloro che hanno giocato al più alto livello”.
“La partita con la Francia – ha aggiunto il massimo dirigente federale – rappresenta uno degli appuntamenti storici del nostro rugby, una delle
rivalità più sentite, e pertanto ci è parso il momento ideale per far respirare l’atmosfera del 6 Nazioni a chi, avendo vissuto negli anni
pionieristici o di sviluppo, non ha avuto la possibilità di farlo. Prima del calcio d’inizio, infatti, tutti i giocatori insigniti nel corso della
mattinata di domenica del cap ufficiale saranno a bordo campo per cantare insieme agli Azzurri sul campo l’inno nazionale. Sarà un momento
estremamente toccante per tutti, un abbraccio ideale tra gli atleti del passato e quelli di oggi secondo quel senso della tradizione tipico del nostro
splendido sport”.
Questi gli Azzurri che ritireranno il cap domenica mattina alle 10.00 al Salone d’Onore del CONI e che, successivamente, saranno sul campo per
cantare l’inno nazionale insieme a Sergio Parisse e compagni:
Atleta - Azzurro n. Numero di cap
ABBIATI, Ettore - Azzurro n. 227
AGUIARI, Adriano - Azzurro n. 214
AIO, Evelino - Azzurro n. 308
ALACEVICH, Ausonio - Azzurro n. 69
ALDROVANDI, Nicola - Azzurro n. 460
ALFONSETTI, Massimo - Azzurro n. 467
ALTIGIERI, Anacleto - Azzurro n. 283
AMBRON, Vittorio - Azzurro n. 191
ANCILLOTTI, Bruno - Azzurro n. 341
ANDINA, Emilio - Azzurro n. 134
ANGELOZZI, Concetto - Azzurro n. 348
ANGRISANI, Andrea - Azzurro n. 353
ANNIBAL, Stefano - Azzurro n. 357
APPIANI, Claudio - Azzurro n. 322
APPIANI, Sergio - Azzurro n. 393
ARANCIO, Orazio - Azzurro n. 457
ARMELLIN, Domenico - Azzurro n. 200
ARTUSO, Giuseppe - Azzurro n. 329
AUGERI, Erasmo - Azzurro n. 189
AUTORE, Angelo - Azzurro n. 188
AVIGO, Lucio - Azzurro n. 179
AZZALI, Andrea - Azzurro n. 369
BACCHETTI, Andrea - Azzurro n. 601
BARALDI, Franco - Azzurro n. 296
BARALDI, Romano - Azzurro n. 260
BARATTIN, Andrea - Azzurro n. 484
BARBA, Stefano - Azzurro n. 387
BARBINI, Gianfranco - Azzurro n. 340
PONCHIA, Ivano - Azzurro n. 150
DAGNINI, Giorgio - Azzurro n. 108
BARBINI, Matteo - Azzurro n. 546
BARBINI, Nando - Azzurro n. 137
BARGELLI, Franco - Azzurro n. 350
BARILARI, Sergio - Azzurro n. 100
BASEI, Jean Louis - Azzurro n. 349
BATTAGLINI, Francesco - Azzurro n. 87
BATTAGLINI, Mario - Azzurro n. 75
MALOSTI, Giancarlo - Azzurro n. 136
BELLINAZZO, Enzo - Azzurro n. 173
BENATTI, Andrea - Azzurro n. 535
BENETTIN, Alberto - Azzurro n. 623
BENTIVOGLIO, Crescenzio - Azzurro n. 330
BERGAMASCO, Arturo - Azzurro n. 289
BERNABO', Pierluigi - Azzurro n. 249
BERNi, Franco - Azzurro n. 386
BERTOLI, Dalmazio - Azzurro n. 220
BERTOLOTTO, Vincenzo - Azzurro n. 53
BETTARELLO, Ottorino - Azzurro n. 172
BETTARELLO, Romano - Azzurro n. 138
BETTARELLO, Stefano - Azzurro n. 342
BIMBATI, Massimo - Azzurro n. 419
BIRTIG, Michele - Azzurro n. 496
BLESSANO, Fiorenzo - Azzurro n. 309
BOCCALETTO, Lucio - Azzurro n. 236
BOCCAZZI, Stefano - Azzurro n. 392
BOCCONCELLI, Maurizio - Azzurro n. 221
BOLLESAN, Marco - Azzurro n. 193
BONAITI, Luca - Azzurro n. 346
BONETTI, Salvatore - Azzurro n. 271
BONOMI, Massimo - Azzurro n. 405
BORDON, Stefano - Azzurro n. 430
BORSETTO, Luciano - Azzurro n. 331
BORSETTO, Vittorio - Azzurro n. 88
BORTOLAMI, Marco - Azzurro n. 532
BOTTACCHIARI, Alessandro - Azzurro n. 436
BRAGA, Massimo - Azzurro n. 174
BRUNELLI, Alessandro - Azzurro n. 241
BRUNELLO, Massimo - Azzurro n. 411
BUSSON, Giancarlo - Azzurro n. 168
CACCIA DOMINIONI, Filippo - Azzurro n. 48
CAIONE, Carlo - Azzurro n. 471
CALIGIURI, Rocco - Azzurro n. 244
CALUZZI, Aldo - Azzurro n. 251
CAMISCIONI, Pierluigi - Azzurro n. 312
CANAVOSIO, Pablo - Azzurro n. 573
CAPITANI, Luigi - Azzurro n. 414
SESENNA, Daniele - Azzurro n. 438
CAPUZZONI, Massimiliano - Azzurro n. 454
CARANCI, Alessandro - Azzurro n. 418
CARLI, Maurizio - Azzurro n. 151
CARPENTE, Danilo - Azzurro n. 562
CASAGRANDE, Carlo - Azzurro n. 336a
CASAGRANDE, Tiziano - Azzurro n. 328
CASELLATO, Umberto - Azzurro n. 426
CASTELLANI, Andrea - Azzurro n. 464
CATOTTI, Luciano - Azzurro n. 343
CECCHIN, Gianmatteo - Azzurro n. 245
CECOTTI, Giancarlo - Azzurro n. 265
CESELIN, Enrico - Azzurro n. 416
CHECCHINATO, Carlo - Azzurro n. 427
CHECCHINATO, Giancarlo - Azzurro n. 297
CICCIO', Tito - Azzurro n. 439
CINELLI, Roberto - Azzurro n. 223
CIONI, Franco - Azzurro n. 216
COLELLA, Antonio - Azzurro n. 376
COLLODO, Oscar - Azzurro n. 332
COLOMBINI, Savino - Azzurro n. 261
COMIN, Alberto - Azzurro n. 145
CONFORTO, Umberto - Azzurro n. 201
COPPO, Fabio - Azzurro n. 446
CORVO, Roberto - Azzurro n. 385
COSSARA, Umberto - Azzurro n. 255
COTTAFAVA, Edano - Azzurro n. 279
DALDOSS, Donato - Azzurro n. 344
PICONE, Simon - Azzurro n. 557
DE JAGER, Benjamin - Azzurro n. 578
DEL BONO, Gianni - Azzurro n. 116
DE ROSSI, Andrea - Azzurro n. 505
GRIFFEN, Paul - Azzurro n. 554
ERASMUS, Jaco - Azzurro n. 594
FEDRIGO, Adriano - Azzurro n. 273
FEDRIGO, Paolo - Azzurro n. 280
FILIZZOLA, Gabriel - Azzurro n. 449
GAETANIELLO, Fabrizio (Fabio) - Azzurro n. 315
LORIGIOLA, Fulvio - Azzurro n. 352
MANDELLI, Roberto - Azzurro n. 558
MANNATO, Antonio - Azzurro n. 570
BEZZI, Cristian - Azzurro n. 549
MARCATO, Andrea - Azzurro n. 580
MARCHETTO, Manrico - Azzurro n. 276
MASTRODOMENICO, Luca - Azzurro n. 522
MODONESI, Alberto - Azzurro n. 10
MODONESI, Luciano - Azzurro n. 210
MORETTI, Andrea - Azzurro n. 488
PAOLETTI, Paolo - Azzurro n. 267
PERSICO, Aaron Ronald - Azzurro n. 514
PERUGINI, Salvatore - Azzurro n. 517
PRATICHETTI, Matteo - Azzurro n. 568
PRESUTTI, Pasquale - Azzurro n. 306
MARTINI, Giuseppe - Azzurro n. 196
MARTINI, Roberto - Azzurro n. 181
SPAGNOLI, Antonio - Azzurro n. 287
VACCARI, Paolo - Azzurro n. 435
ZAFFIRI, Maurizio - Azzurro n. 524
ZANOLETTI, Cristian - Azzurro n. 537
COVI, Corrado - Azzurro n. 406
CREPAZ, Faustino - Azzurro n. 263
CRISTOFOLETTO, Walter - Azzurro n. 437
CROCI, Giambattista - Azzurro n. 428
CUCCHIARELLI, Loreto - Azzurro n. 211
CUCCHIELLA, Giancarlo - Azzurro n. 305
CUTTITTA, Marcello - Azzurro n. 397
CUTTITTA, Massimo - Azzurro n. 423
D'ANNA, Vittorio - Azzurro n. 456
D'ORAZIO, Raffaele - Azzurro n. 237
DAL MASO, David - Azzurro n. 521
DAL SIE, Mauro - Azzurro n. 447
DALLAN, Denis - Azzurro n. 499
DALLAN, Manuel - Azzurro n. 487
DE BERNARDO, Renato - Azzurro n. 360
DE BIASE, Carlo - Azzurro n. 404
DE CARLI, Giampiero - Azzurro n. 476
DE JOANNI, Luigi - Azzurro n. 377
DE MARCO, Hector - Azzurro n. 448
DE MARIGNY, Roland - Azzurro n. 556
DE STEFANI, Mosè - Azzurro n. 420
DEL FAVA, Carlo Antonio - Azzurro n. 559
DELLA VALLE, Claudio - Azzurro n. 228
DELLI FICORILLI, Giancarlo - Azzurro n. 243
DI CARLO, Fulvio - Azzurro n. 310
DI COLA, Berardino - Azzurro n. 302
DI COLA, Giovanni - Azzurro n. 268
DI MAURA, Francesco - Azzurro n. 256
DI ZITTI, Antonio - Azzurro n. 176
DOLFATO, Raffaele - Azzurro n. 384
DOMINGUEZ, Diego - Azzurro n. 434
DOTTO, Francesco - Azzurro n. 257
FALANCIA, Antonio - Azzurro n. 313
FALIVA, Gianluca - Azzurro n. 503
FALTIBA'. Giuliano - Azzurro n. 452
FANTON, Giorgio - Azzurro n. 345
FARINELLI, Piermarcello - Azzurro n. 78
FATTORI, Tommaso - Azzurro n. 55
FAVARO, Roberto - Azzurro n. 407
FESTUCCIA, Carlo - Azzurro n. 550
FINOCCHI, Maurizio - Azzurro n. 235
PIGNOTTI, Fernando - Azzurro n. 229
FRANCESCATO, Bruno - Azzurro n. 336
FRANCESCATO, Nello - Azzurro n. 274
FRANCESCATO, Rino - Azzurro n. 321
FRANCESCHINI, Gianni - Azzurro n. 314
FRATI, Filippo - Azzurro n. 525
FRELICH, Franco - Azzurro n. 154
FUSCO, Alessandro - Azzurro n. 374
FUSCO, Elio - Azzurro n. 185
GABRIELLI, Piero - Azzurro n. 103
GAETANIELLO, Fabio - Azzurro n. 362
GALEAZZO, Antonio - Azzurro n. 388
GALLETTO, Mario - Azzurro n. 266
GALON, Ezio - Azzurro n. 529
GANZERLA, Renzo - Azzurro n. 290
GARGIULLO, Fabio - Azzurro n. 275
GARGIULLO, Paolo - Azzurro n. 295
GARGIULO, Franco - Azzurro n. 213
GERARDO, Adolfo - Azzurro n. 231
GEREMIA, Guglielmo - Azzurro n. 163
GEROSA, Mario - Azzurro n. 465
GHEZZI, Cesare - Azzurro n. 66
GHINI, Alessandro - Azzurro n. 368
GHIZZONI, Serafino - Azzurro n. 323
GIANI, Gastone - Azzurro n. 209
GINI, Massimo - Azzurro n. 224
GIOVANELLI, Massimo - Azzurro n. 422
GIUGOVAZ, Ettore - Azzurro n. 202
GIULIANI, Rodolfo - Azzurro n. 119
GOTI, Massimo - Azzurro n. 429
GRESPAN, Giovanni - Azzurro n. 415
GRITTI, Andrea - Azzurro n. 478
IANNONE, Claudio - Azzurro n. 366
INNOCENTI, Marzio - Azzurro n. 370
LANZI, Giuseppe - Azzurro n. 491
LARI, Giorgio - Azzurro n. 278
LAZZARINI, Elio - Azzurro n. 246
LEVORATO, Umberto - Azzurro n. 156
LIJOI, Andrea - Azzurro n. 333
LIMONE, Gianluca - Azzurro n. 351
LORANZI, Carlo - Azzurro n. 294
LUCHINI, Gilberto - Azzurro n. 285
LUISE, Luigi - Azzurro n. 147
LUISE, Roberto - Azzurro n. 180
LUPINI, Tito - Azzurro n. 399
MANCINI, Gennaro - Azzurro n. 133
MARIANI, Paolo - Azzurro n. 318
MARTIN, Luca - Azzurro n. 486
MASCIOLETTI, Massimo - Azzurro n. 324
MATTAROLO, Luigi - Azzurro n. 291
BOTTACIN, Giuseppe - Azzurro n. 162
MATTEI, Mauro - Azzurro n. 222
MAZZANTINI, Matteo - Azzurro n. 515
MAZZANTINI, Franco - Azzurro n. 203
MAZZARIOL, Francesco - Azzurro n. 469
MAZZI, Gianpiero - Azzurro n. 495
MAZZUCATO, Nicola - Azzurro n. 473
MAZZUCCHELLI, Ivo - Azzurro n. 197
MENAPACE, Piergiorgio - Azzurro n. 480
PIOVENE, Matteo - Azzurro n. 472
MICHELON, Elio - Azzurro n. 242
MIELE, Andrea - Azzurro n. 232
MOLINARi, Fabio - Azzurro n. 292
MONFELI, Pietro - Azzurro n. 252
MONTAURIOL, Jean Francois - Azzurro n. 600
MORELLI, Giancarlo - Azzurro n. 371
MORELLI, Giorgio - Azzurro n. 317
MORELLI, Giulio - Azzurro n. 412
MOSCARDI, Alessandro - Azzurro n. 450
MURARO, Andrea - Azzurro n. 526
NAVARRINI, Giancarlo - Azzurro n. 169
NISTI, Armando - Azzurro n. 11
ONGARO, Fabio - Azzurro n. 527
ORLANDO, Silvio - Azzurro n. 555
OSTI, Alberto - Azzurro n. 363
PACIFICI, Pierluigi - Azzurro n. 238
PAGANELLI, Franco - Azzurro n. 270
PALMER, Scott - Azzurro n. 548
PASSAROTTO, Eusebio - Azzurro n. 316
PATRIZIO, Enrico - Azzurro n. 587
PAVAN, Riccardo - Azzurro n. 598
PAVANELLO, Enrico - Azzurro n. 547
PAVIN, Mario - Azzurro n. 361
PEDRAZZI, Roberto - Azzurro n. 533
PEENS, Gert - Azzurro n. 541
PELLICCIONE, Luca - Azzurro n. 379
PERCUDANI, Mario - Azzurro n. 135
PERRINI, Franco - Azzurro n. 152
PERRONE, Fausto - Azzurro n. 120
PERTILE, Javier - Azzurro n. 463
PERZIANO, Leonardo - Azzurro n. 451
PERZIANO, Massimiliano - Azzurro n. 528
PESCE, Vittorio - Azzurro n. 413
PESCETTO, Paolo - Azzurro n. 157
PETRALIA, Giovanni - Azzurro n. 381
PIAZZA, Antonio - Azzurro n. 432
PICCININI, Franco - Azzurro n. 195
PIETROSANTI, Francesco - Azzurro n. 401
PILAT, Corrado - Azzurro n. 489
PIOVAN, Mario - Azzurro n. 281
PIOVAN, Riccardo - Azzurro n. 481
PIRAS, Ettore - Azzurro n. 262
PISANESCHI, Mario - Azzurro n. 115
PITORRI, Marco - Azzurro n. 293
PITORRI, Fulvio - Azzurro n. 105
PIVETTA, Giancarlo - Azzurro n. 347
PLATANIA, Marco - Azzurro n. 468
PONZI, Ennio - Azzurro n. 298
PORCELLATO, Guido - Azzurro n. 417
PORZIO, Guido - Azzurro n. 247
POSSAMAI, Corrado - Azzurro n. 248
POZZEBON, Walter - Azzurro n. 530
PRATICHETTI, Carlo - Azzurro n. 409
PREO, Giacomo - Azzurro n. 500
PROPERZI - Azzurro n. CURTI, Franco - Azzurro n. 424
PROSPERINI, Carlo - Azzurro n. 212
PUCCIARIELLO, Federico - Azzurro n. 509
PUGLISI, Giuseppe - Azzurro n. 259
PULLI, Marco - Azzurro n. 226
QUAGLIO, Isidoro - Azzurro n. 253
QUAGLIO, Mauro - Azzurro n. 383
QUARTAROLI, Roberto - Azzurro n. 604
QUEIROLO, Manuel - Azzurro n. 520
RAINERI, Giovanni - Azzurro n. 497
RAISI, Giovanni - Azzurro n. 158
RAMPAZZO, Roberto - Azzurro n. 483
RAVAZZOLO, Massimo - Azzurro n. 455
REALE, Pietro - Azzurro n. 402
REATO, Tommaso - Azzurro n. 590
RICCI, Giampiero - Azzurro n. 218
RICCIARELLI, Giorgio - Azzurro n. 192
RIGO, Stefano - Azzurro n. 444
RINALDO, Andrea - Azzurro n. 326
RISTA, Walter - Azzurro n. 234
RIVARO, Marco - Azzurro n. 513
ROBAZZA, Claudio - Azzurro n. 339
ROBERTSON, Kaine - Azzurro n. 561
SOLE, Josh - Azzurro n. 572
ROCCA, Antonio - Azzurro n. 288
ROMAGNOLI, Stefano - Azzurro n. 375
BONATI, Genesio - Azzurro n. 67
ROSSI, Guido - Azzurro n. 367
ROSSI, Nino - Azzurro n. 299
ROSSINI, Enrico - Azzurro n. 96
ROUYET, Ignacio - Azzurro n. 597
RUBINI, Giulio - Azzurro n. 602
RUSSO, Alvise - Azzurro n. 396
SACCA', Diego - Azzurro n. 552
SAETTI, Riccardo - Azzurro n. 170
SAETTI, Roberto - Azzurro n. 410
SALSI, Loris - Azzurro n. 258
SALVADEGO, Francesco - Azzurro n. 390
SALVAN, Raffaello - Azzurro n. 300
SALVATI, Luigi - Azzurro n. 403
SARTORATO, Ferdinando - Azzurro n. 159
SAVI, Mario - Azzurro n. 564
SAVIOZZI, Stefano - Azzurro n. 490
SBARAGLINI, Franco - Azzurro n. 603
DELLAPE', Santiago - Azzurro n. 538
SCAGLIA, Diego - Azzurro n. 466
SCANAVACCA, Andrea - Azzurro n. 506
SCIACOL, Romano - Azzurro n. 204
SCRENCI, Fiore - Azzurro n. 337
SELVAGGIO, Andrea - Azzurro n. 286
SEMENZATO, Fabio - Azzurro n. 613
SESSI, Giuseppe - Azzurro n. 84
SGORLON, Andrea - Azzurro n. 453
SGUARIO, Pietro - Azzurro n. 178
SILVESTRI, Uriele - Azzurro n. 219
SINTICH, Fabrizio - Azzurro n. 358
SORO, Francesco - Azzurro n. 205
SPEZIALI, Eugenio - Azzurro n. 206
SPRAGG, Warren - Azzurro n. 585
STOCCO, Simone - Azzurro n. 494
TARTAGLINI, Silvano - Azzurro n. 106
TAVEGGIA, Andrea - Azzurro n. 144
TEBALDI, Daniele - Azzurro n. 391
TINARI, Claudio - Azzurro n. 359
TOMMASI, Mauro - Azzurro n. 425
TONIOLATTI, Giulio - Azzurro n. 599
TORRESAN, Claudio - Azzurro n. 356
TRAVAGLI, Pietro - Azzurro n. 567
TRENTIN, Fabio - Azzurro n. 354
TREVISIOL, Moreno - Azzurro n. 408
TRIPPITELLI, Massimo - Azzurro n. 355
TRONCON, Giorgio - Azzurro n. 190
VALIER, Franco - Azzurro n. 233
VAN ZYL, Casparus Cornelius - Azzurro n. 614
VENE', Oreste - Azzurro n. 208
VENTURI, Edgardo - Azzurro n. 378
VEZZANI, Pietro - Azzurro n. 301
VICARIOTTO, Vittorio - Azzurro n. 99
VILLAGRA, Lisandro - Azzurro n. 523
VINCI, Eugenio - Azzurro n. 15
VINCI, Francesco - Azzurro n. 16
VINCI, Paolo - Azzurro n. 17
VISENTIN, Angelo - Azzurro n. 254
VISENTIN, Tommaso - Azzurro n. 475
VITELLI, Crescenzo - Azzurro n. 282
VITTADELLO, Filippo - Azzurro n. 389
VITTORINI, Italo - Azzurro n. 240
WAKARUA, Rima Noema - Azzurro n. 553
WILLIAMS, Federico - Azzurro n. 474
ZANELLA, Alessandro - Azzurro n. 327
ZANELLA, Narciso - Azzurro n. 319
ZANON, Gianni - Azzurro n. 364
ZINGARELLI, Mauro - Azzurro n. 304
ZORZI, Sergio - Azzurro n. 395
ZUCCHELLO, Arturo - Azzurro n. 161
ZUIN, Loredano - Azzurro n. 338
