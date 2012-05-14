DUBLINO NEL 2013 CAPITALE DEL RUGBY EUROPEO
di Redazione
14/05/2012
Roma, 14 maggio 2012 DUBLINO NEL 2013 CAPITALE DEL RUGBY EUROPEO Dublino - L'ERC, European Rugby Cup, società organizzatrice dell'Amlin Challenge Cup e dell'Heineken Cup, ha annunciato quest'oggi che Dublino ospiterà nel maggio del 2013 le finali europee per club. Venerdì 17 maggio il Royal Dublin Society Arena ospiterà la finale di Amlin Challenge Cup; il giorno seguente l'Aviva Stadium sarà protagonista della sfida di Heineken Cup. Lo studio condotto dopo le finali Cardiff 2011 aveva dimostrato che la presenza di 83.000 tifosi per i due incontri aveva generato per la capitale gallese 30 milioni di euro; lo steso studio ha evidenziato che l'83% dei tifosi proveniva dall'estero e che oltre il 61% aveva trascorso almeno un notte in città. La vicinanza dei due match permetterà ai 70.000 tifosi di visitare la città e di godersi il week-end ormai considerato un esperienza sportiva indimenticabile. Dublino, sede inedita di Amlin Cup, ospiterà la finale di Heineken Cup per la terza volta. "La decisione del Comitato Direttivo dell'ERC di organizzare le finali della Heineken Cup e dell' Amlin Challenge Cup a Dublino riflette il contributo molto positivo dei club irlandesi e dei loro tifosi al rugby europeo per club" ha dichiarato il Direttore Generale dell'ERC, Derek McGrath. L'ERC, con il sostegno di Tourism Ireland, ha messo a disposizione dei tifosi un pacchetto vantaggioso che comprende l'ingresso alle finali della Heineken Cup e dell'Amlin Challenge Cup e una tessera, "Dublin Pass", che consente per una giornata l'accesso gratuito a più di 30 attrazioni turistiche della capitale. 5000 di questi biglietti verranno messi vendita a mezzogiorno di oggi (75€ posti di categoria 2; 99€ posti di categoria 1). La vendita della biglietteria singola partirà il prossimo 21 maggio. Per maggiori informazioni www.ercrugby.com Finali dell'ERC 2013 Venerdì17 maggio 2013: finale dell'Amlin Challenge Cup, RDS, Dublino Sabato 18 maggio 2013: finale della Heineken Cup, Aviva Stadium, Dublino In collaborazione con: Mark Jones Communications Manager Tel: +353 1 676 9286 Mob: +353 87 25 44 998 Fax: +353 1 676 9287 email: [email protected] Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
