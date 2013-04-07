ECCELLENZA. IL FEMI CZ ROVIGO BATTE IL RUGBY VIADANA PER 17-6
di Redazione
07/04/2013
IL FEMI CZ ROVIGO BATTE IL RUGBY VIADANA PER 17-6
Il Vea Femi Cz Rovigo regala al pubblico del Battaglini una emozionante vittoria.
Nel posticipo della 18^ giornata, davanti a circa 1.300 spettatori il Rovigo centra la vittoria superando la capo classifica Rugby Viadana per 17-6.
La prima frazione di gioco è stata molto combattuta, con le due formazioni a confrontarsi con i pacchetti, ma il volume di gioco ha prodotto poco in
termini di punteggio, mosso dal Viadana con un piazzato di Apperlay al 40.
La ripresa vedeva sempre il Viadana a muovere il risultato per primo con un altro piazzato di Apperlay. (0-6). Tempo per Duca di accorciare le
distanze con un penalty (3-6), era la meta di Zorzi a rompere l’equilibrio del match. Sostegno perfetto su Bacchetti che supera di forza la difesa
del Viadana e meta in mezzo ai pali per il 10-6. Il Viadana provava a reagire e in due occasioni si portava pericolosamente nella zona meta del Femi
Cz, ma il pallone sfuggiva. All’80 il giovane Lenarduzzi, entrato a Van Niekerk segnava la meta della vittoria per 17-6.
Eccellenza – XVIII giornata – 06.04.13
L’Aquila Rugby v Rugby Reggio 14 – 19 (1-4)
Crociati Rugby v Marchiol Mogliano 08 – 43 (0-5)
Mantovani Lazio v Estra I Cavalieri Prato 15 – 24 (0-5)
Cammi Calvisano v Petrarca Padova 25 – 20 (4-1)
M-Three San Donà v Fiamme Oro Roma 12 – 21 (0-4)
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Viadana 17 – 06 (4-0)
Classifica:
Rugby Viadana e Cammi Calvisano punti 73; Estra I Cavalieri Prato punti 71; Petrarca Padova punti 58; Marchiol Mogliano punti 57; Vea-FemiCZ Rovigo
punti 52; Fiamme Oro Roma punti 37; Mantovani Lazio punti 31; M-Three San Donà punti 27; Rugby Reggio punti 26; L’Aquila Rugby punti 10; Crociati
Rugby punti 4.
Prossimo turno 13/14 aprile 2013 (diciannovesima giornata)
Marchiol Mogliano – M-Three San Donà; Rugby Viadana – Estra I Cavalieri Prato; Petrarca Padova – Crociati Rfc.; Rugby Reggio – Mantovani
Lazio; Fiamme Oro Roma – Vea Femi Cz Rovigo Delta; L’Aquila Rugby – Cammi Calvisano.
IL TABELLINO
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 7 aprile 2013
Eccellenza, XVI giornata
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v RUGBY VIADANA 17 - 6 (0 - 3)
Marcatori: p.t. 40’ cp Apperley (Viadana) (0 - 3). s.t. 45’ cp Apperley (Viadana) (0 - 6); 50’ cp Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (3 - 6); 56’ meta
Zorzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (10 - 6); 80’ meta Lenarduzzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (17 - 6).
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk (75‘ Lenarduzzi), Bacchetti; Duca, Calabrese (75’ Zanirato); De Marchi, Folla, Lubian
E. (50’ Persico); Ferro (52‘ Tumiati), Jones; Ceglie (52’ Gatto), Mahoney (cap.) (80‘ Datola), Quaglio (52’ Lombardi). A disposizione:
Wilson.
all. Roux
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan (77’ Albano), Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari (60’ Pascu); Fondse,
Van Jaarsveld; Gilding (79’ Cenedese), Santamaria (cap), Cenedese (78’ Cagna).
A disposizione: Denti, Marchini, Moreschi, Cowan e Cipriani.
all. Phillips - Zanichelli
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Man of the match: Andrea Bacchetti (Vea Femi-CZ Rovigo)
Calciatori: Duca (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 1/1, tr. 2/2 ; Apperley (Viadana) c.p. 2/3.
Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 1300 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4 – Rugby Viadana 0
Marco CORDELLI
Tel: +3906.45213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Il Vea Femi Cz Rovigo regala al pubblico del Battaglini una emozionante vittoria.
Nel posticipo della 18^ giornata, davanti a circa 1.300 spettatori il Rovigo centra la vittoria superando la capo classifica Rugby Viadana per 17-6.
La prima frazione di gioco è stata molto combattuta, con le due formazioni a confrontarsi con i pacchetti, ma il volume di gioco ha prodotto poco in
termini di punteggio, mosso dal Viadana con un piazzato di Apperlay al 40.
La ripresa vedeva sempre il Viadana a muovere il risultato per primo con un altro piazzato di Apperlay. (0-6). Tempo per Duca di accorciare le
distanze con un penalty (3-6), era la meta di Zorzi a rompere l’equilibrio del match. Sostegno perfetto su Bacchetti che supera di forza la difesa
del Viadana e meta in mezzo ai pali per il 10-6. Il Viadana provava a reagire e in due occasioni si portava pericolosamente nella zona meta del Femi
Cz, ma il pallone sfuggiva. All’80 il giovane Lenarduzzi, entrato a Van Niekerk segnava la meta della vittoria per 17-6.
Eccellenza – XVIII giornata – 06.04.13
L’Aquila Rugby v Rugby Reggio 14 – 19 (1-4)
Crociati Rugby v Marchiol Mogliano 08 – 43 (0-5)
Mantovani Lazio v Estra I Cavalieri Prato 15 – 24 (0-5)
Cammi Calvisano v Petrarca Padova 25 – 20 (4-1)
M-Three San Donà v Fiamme Oro Roma 12 – 21 (0-4)
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Viadana 17 – 06 (4-0)
Classifica:
Rugby Viadana e Cammi Calvisano punti 73; Estra I Cavalieri Prato punti 71; Petrarca Padova punti 58; Marchiol Mogliano punti 57; Vea-FemiCZ Rovigo
punti 52; Fiamme Oro Roma punti 37; Mantovani Lazio punti 31; M-Three San Donà punti 27; Rugby Reggio punti 26; L’Aquila Rugby punti 10; Crociati
Rugby punti 4.
Prossimo turno 13/14 aprile 2013 (diciannovesima giornata)
Marchiol Mogliano – M-Three San Donà; Rugby Viadana – Estra I Cavalieri Prato; Petrarca Padova – Crociati Rfc.; Rugby Reggio – Mantovani
Lazio; Fiamme Oro Roma – Vea Femi Cz Rovigo Delta; L’Aquila Rugby – Cammi Calvisano.
IL TABELLINO
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 7 aprile 2013
Eccellenza, XVI giornata
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v RUGBY VIADANA 17 - 6 (0 - 3)
Marcatori: p.t. 40’ cp Apperley (Viadana) (0 - 3). s.t. 45’ cp Apperley (Viadana) (0 - 6); 50’ cp Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (3 - 6); 56’ meta
Zorzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (10 - 6); 80’ meta Lenarduzzi tr. Duca (Vea Femi Cz Rovigo) (17 - 6).
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Basson; Zorzi, Menon, Van Niekerk (75‘ Lenarduzzi), Bacchetti; Duca, Calabrese (75’ Zanirato); De Marchi, Folla, Lubian
E. (50’ Persico); Ferro (52‘ Tumiati), Jones; Ceglie (52’ Gatto), Mahoney (cap.) (80‘ Datola), Quaglio (52’ Lombardi). A disposizione:
Wilson.
all. Roux
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan (77’ Albano), Pizarro, R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari (60’ Pascu); Fondse,
Van Jaarsveld; Gilding (79’ Cenedese), Santamaria (cap), Cenedese (78’ Cagna).
A disposizione: Denti, Marchini, Moreschi, Cowan e Cipriani.
all. Phillips - Zanichelli
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Man of the match: Andrea Bacchetti (Vea Femi-CZ Rovigo)
Calciatori: Duca (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 1/1, tr. 2/2 ; Apperley (Viadana) c.p. 2/3.
Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 1300 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4 – Rugby Viadana 0
Marco CORDELLI
Tel: +3906.45213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
PROGRAMMA STAMPA 8-14 APRILE 2013
Articolo Successivo
SERIE B. RISULTATI 17^ GIORNATA
Redazione