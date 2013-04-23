[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, AGGIORNAMENTO PALINSESTO RAI SPORT 2 - XXI GIORNATA
di Redazione
23/04/2013
ECCELLENZA, AGGIORNAMENTO PALINSESTO RAI SPORT 2 – XXI GIORNATA
Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto della ventunesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, penultimo turno della stagione
regolare, interamente in calendario sabato 27 aprile: differita alle ore 21.15, su Rai Sport 2, per la sfida d’alta classifica tra Marchiol Mogliano
ed Estra I Cavalieri Prato il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 16.00.
Sabato 27 aprile, ore 16.00 – differita Rai Sport 2 ore 21.15
Eccellenza, XXI giornata
Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato
