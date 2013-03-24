ECCELLENZA.AL CAMMI CALVISANO IL POSTICIPO DELLA SEDICESIMA GIORNATA
di Redazione
24/03/2013
ECCELLENZA. AL CAMMI CALVISANO IL POSTICIPO DELLA SEDICESIMA GIORNATA. BATTUTI I CAVALIERI PRATO PER 19-14 el posticipo della sedicesima giornata i campioni d’Italia del Cammi Calvisano centrano il 14esimo successo stagionale e battono alla fine l’Estra I Cavalieri Prato con il punteggio di 19-14. Gara condizionata dal maltempo e dal terreno reso pesante dalla pioggia che è caduta per tutto il match. Il Calvisano sfrutta abilmente gli errori commessi dal Prato e con un preciso Marcato riesce a muovere il punteggio e condurre le sorti della partita sempre in vantaggio. Infatti il Prato è stato avanti nello score solo per pochi minuti quando Ragusi centrava i pali al 3’ con un penalty. Poi uno – due di Marcato che dalla piazzola portava i suoi sul 6-3. Al 26’ la meta di punizione che rompeva l’equilibrio e scavava il breck decisivo. Al 38 era di nuovo Marcato a muovere il punteggio con l’ennesimo piazzato da posizione decentrata. Finiva il primo tempo sul 16-6 per i padroni di casa. La ripresa vedeva un Prato più grintoso. Ma il Calvisano passava di nuovo con Marcato (19-6). Gli ultimi 10 minuti vedevano il Prato riversarsi sulla meta campo del Cammi. Lo sforzo premiava i toscani che dapprima con Ragusi accorciavano le distanze e poi era Cavalieri a segnare la meta su un errore difensivo del Calvisano. Ragusi falliva da posizione facile la trasformazione. Finiva 19-14. Eccellenza – XVI giornata – 23.03.13 Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato 19 – 14 (4-1) Vea-FemiCZ Rovigo Delta v Marchiol Mogliano 13 – 16 (1-4) L’Aquila Rugby v Rugby Viadana 06 – 21 (0-4) Mantovani Lazio v Crociati Rugby 34 – 11 (5-0) M-Three San Donà v Petrarca Padova 14 – 24 (0-4) Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma 23 – 30 (1-4) Classifica: Rugby Viadana punti 68; Cammi Calvisano punti 67; Estra I Cavalieri Prato punti 62; Petrarca Padova punti 52; Marchiol Mogliano punti 50; Vea-FemiCZ Rovigo punti 44; Mantovani Lazio punti 31; Fiamme Oro Roma punti 29; M-Three San Donà punti 27; Rugby Reggio punti 21; L’Aquila Rugby punti 9; Crociati Rugby punti 4. Prossimo turno 30 marzo 2013 Marchiol Mogliano – Cammi Calvisano; Rugby Viadana – M-Three San Donà; Estra I Cavalieri Prato – Crociati Rfc; Petrarca Padova – Mantovani Lazio; Rugby Reggio – Vea Femi cz Rovigo Delta; Fiamme Oro Roma – L’aquila Rugby. “Peroni Stadium” di Calvisano (Bs), domenica 24 marzo ore 15.00 Campionato Eccellenza 2012-13 XVI giornata CAMMI RUGBY CALVISANO V ESTRA I CAVALIERI PRATO 19- 14 (16-6) Marcatori: 3’ cp Ragusi (0-3), 8’ cp Marcato (3-3),12’ cp Marcato (6-3), 26’ m tecnica Calvisano tr Marcato (13-3), 29’ cp Ragusi (13-6), 38’ cp Marcato (16-6), 64’ cp Marcato (19-6), 73’ cp Ragusi (19-9), 77’ m Cavalieri (19-14). Cammi Rugby Calvisano: Berne (53’Palazzani), Canavosio (64’Visentin), Vilk (79’Picone), Castello, De Jager, Marcato, Griffen (cap.), Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea, Erasmus, Costanzo (64’Coletti), Morelli (48’ Ferraro), Lovotti. A disposizione: Scarsini, Beccaris, Zdrilich, All. Cavinato Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Siale, Majstorovic (64’ Lunardi), McCann, Sepe (26’Garfagnoli. 35’Sepe), Ragusi, Patelli (cap.) (63’Saccardo), Bernini, Del Nevo (63’Frati), Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Balboni (52’Garfagnoli), Giovanchelli, Borsi (41’De Gregori). A disposizione:, Lupetti, Boscolo, Matzeu All. Frati arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO) g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI) cartellini: 25’ Balboni, 49’ McCann, 66’ Erasmus man of the match: Marcato (Calvisano) note: minuto di silenzio in memoria di Pietro Mennea e Antonio Manganelli, giornata molto piovosa, 600 spettatori Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
