[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, AL MARCHIOL MOGLIANO IL POSTICIPO DELL'UNDICESIMO TURNO

di Redazione 27/01/2013

ECCELLENZA, AL MARCHIOL MOGLIANO IL POSTICIPO DELL’UNDICESIMO TURNO

I TREVIGIANI SUPERANO 16-11 IL PETRARCA E RIAPRONO LA CORSA AI PLAY-OFF

Roma – Il Marchiol Mogliano riapre definitivamente la lotta per il quarto posto, aggiudicandosi per 16-11 il posticipo dell’undicesima giornata

del Campionato Italiano d’Eccellenza contro i cugini del Petrarca Padova.

Partenza forte degli ospiti, che nel primo quarto di gara costringono il XV di Casellato e Properzi nella propria metà campo allungando sino

sull’8-0 dopo quindici minuti di gioco. Alla mezz’ora il primo episodio determinante, con il cartellino giallo per il centro petrarchino Favaro

che lascia in inferiorità la squadra ospite: Mogliano ne approfitta per mettere a segno i primi punti con Onori, a cui subito ribatte dalla piazzola

Menniti. Un minuto dopo però la squadra di casa vola in meta con l’estremo Vittorio Candiago, che finalizza un’azione multifase degli avanti con

improvvisa apertura del gioco al largo. Onori trasforma mandando le squadre a riposo sul 10-11.

Ripresa equilibrata, con Mogliano che concretizza in mezzo ai pali – grazie all’ispirato pomeriggio di Onori dalla piazzola – più di quanto non

facciano gli ospiti. Sotto per 16-11, il Petrarca chiude in avanti e costringe Mogliano a finire la gara in inferiorità numerica per un giallo al

tallonatore di riserva Naka ma la difesa degli uomini di Casellato tiene ed il punteggio non si muove più sino al fischio finale di Damasco. Padova

conserva il quarto posto con trentatrè punti ma adesso Rovigo e Mogliano sono a sole due lunghezze dalla zona play-off.

Eccellenza – XI giornata

Rugby Reggio v Cammi Calvisano 29-33 (2-5)

Rugby Viadana v Mantovani Lazio 50-15 (5-0)

L’Aquila Rugby v Crociati Rugby 29-25 (5-1)

Vea-FemiCZ Rovigo v M-Three San Donà 19-13 (4-1)

Fiamme Oro Roma v Estra I Cavalieri Prato 29-26 (4-2)

oggi

Marchiol Mogliano v Petrarca Padova 16-11 (4-1)

Classifica: Rugby Viadana 46; Estra I Cavalieri Prato punti 44; Cammi Calvisano 43; Petrarca Padova 33; Vea-FemiCZ Rovigo e Marchiol Mogliano 31;

Fiamme Oro Roma 24; M-Three San Donà 21; Rugby Reggio 20; Mantovani Lazio 17; L’Aquila Rugby 8; Crociati Rugby 3

Prossimo turno – XII giornata – 10.02.13 – ore 15.00

Rugby Viadana v Marchiol Mogliano

Vea-FemiCZ Rovigo v Crociati

L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio – diretta Rai Sport 1

Rugby Reggio v Petrarca Padova

M-Three San Donà v Estra I Cavalieri Prato

Fiamme Oro Roma v Cammi Calvisano

TABELLINO

Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" – domenica 27 gennaio

Eccellenza, XI giornata

Marchiol Mogliano Vs Petrarca Padova 16 -11 (10-11)

Marcatori: p.t. 7' Meta Bortolussi (0-5); 15' C.P. Menniti (0-8); 31' C.P. Onori (3-8); 33' C.P.Menniti (3-11); 37' Meta Candiago Vittorio(8-11); 38'

Tr. Onori (10-11); s.t. 7' C.P. Onori (13-11); 38' C.P. Onori (16-11)

Marchiol Mogliano: Vittorio Candiago (45' S.T. Costa Repetto Temporanea Per Giallo Naka), Ezio Galon, Enrico Ceccato, Cristian Cerioni (1' S.T.

Gazzola), Alessandro Onori, Edoardo Padovani, Alberto Lucchese, Braam Steyn, Edoardo Candiago (C), Marco Barbini, Enrico Pavanello(26' S.T. Maso),

Meyer Swanepoel, Massimiliano Ravalle (35' S.T. Ceneda), Augustin Costa Repetto (38' S.T Naka), Andrea Ceccato

All.: Casellato, Properzi

Petrarca Padova: Bortolussi Steven, Morsellino Alex, Favaro Francesco, Chillon Alessandro (2' S.T. Sanchez), Innocenti Lorenzo(34' S.T. Bellini),

Menniti-Ippolito Andrea, Travagli Pietro, Ansell Zane, Holmes Tyrone (12' S.T. Sarto), Targa Enrico, Mathers Phil, Tveraga Mantvydas (2' S.T. Giusti),

Mercanti Bruno (30' S.T. Caporello), Gega Ornel , Furia Alessandro (2' S.T D'agostino).

All.: Moretti

Arb.: Damasco (Napoli)

G.D.L.: Boaretto (Frassinelle, Ro) , Lento (Tricesimo, Ud)

Quarto Uomo: Masetti (Arezzo)

Cartellini: 28' Giallo Favaro (Petrarca), 44' St. Giallo Naka (Mogliano)

Man Of The Match: Alessandro Onori (Mogliano)

Calciatori: Menniti-Ippolito (Petr.)2/6, Alessandro Onori (Mog.)4/4

Note: Giornata Soleggiata, Clima Freddo, Temperatura 4°, Campo Appesantito . 730 Spettatori.

Punti Conquistati: Marchiol Mogliano 4; Petrarca Padova 1





