(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, AL REGGIO IL POSTICIPO
di Redazione
23/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 ECCELLENZA, IL RUGBY REGGIO BATTE L'AQUILA RUGBY PER 19-14 NEL POSTICIPO DELLA TERZA GIORNATA Si completa il quadro della terza giornata con la preziosa vittoria del Rugby Reggio che allo Stadio Mirabello supera lâAquila Rugby per 19-14. La gara Ã¨ stata sempre condotta in testa dalla formazione emiliana che aveva chiuso la prima frazione di gioco sul 16-11. Unica meta dellâincontro era dellâala reggiana Larini che sfruttava una superioritÃ numerica per schiacciare in meta per il momentaneo 16-3. Secondo tempo combattuto con le squadre alla ricerca della vittoria, anche se lâenorme gioco prodotto dalle due formazioni ha portato alla realizzazione di due calci piazzati per parte. Finale 19-14 in favore dei padroni di casa. Eccellenza, III giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) San Gregorio Catania v Femi-CZ Vea Rovigo 23-17 (4-1) Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano 8-30 (0-4) Mantovani Lazio v BancaMonteParma Crociati 26-18 (5-0) Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato 13-16 (1-4) Rugby Reggio v LâAquila Rugby 19 â 14 (4-1) Classifica: Cammi Calvisano e Estra I Cavalieri Prato punti 10; Petrarca Padova, Femi-CZ Vea Rovigo e Mantovani Lazio punti 7; Banca Monte Parma Crociati e Marchiol Mogliano punti 6; San Gregorio Catania e LâAquila Rugby punti 5; Rugby Reggio punti 4. ^^Estra I Cavalieri Prato 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16 (delega allâunione Prato Sesto). IL TABELLINO Reggio Emilia - Stadio âMirabelloâ via Matteotti Campionato Nazionale Eccellenza stag. 2011/2012, III giornata Reggio Emilia Rugby - LâAquila Rugby 19 - 14 (pt 16- 11) Marcatori: Pt 4â cp Paolucci, 8â cp Jones, 11â cp Halse, 17â cp Halse, 25â m Larini tr Jones, 32â m Santavicchia, 42â cp Paolucci. St 28â cp Halse, 44â cp Paolucci. Reggio Emilia Rugby: Jones; Larini (34â st Bricoli), Carbone (13â st Apperley), Halse (41â st Carra), Castagnoli; Griffiths, Cigarini; Mannato, Perrone, Balsemin (39â pt Carretta)(29 â st Delendati); Moore, Bezzi (cap); Lanfredi (30â st Scalvi), Bigi (19â st Riccardo), Fontana. (9â st Rizzelli). All.: Manghi/Ravazzolo LâAquila Rugby 1936: Paolucci; Santavicchia, Di Massimo, Gerber, Pezzopane (13â st Antonelli); Crichton, Leonardi (38â st Dusi); Long, Zaffiri (cap), Merenghetti (22â st Di Cicco); Pegoretti, Cialone (27â st Mammana); Pozzi (13â st Colaiuda), Marchetto (13â st Brandolini), Subrizi. Non entrati: Lolli, De Gioia. All.: Di Marco Arbitro: Blessano (Treviso) Guardalinee: Roscini (Milano) e Sorrentini (Milano) Quarto uomo: Borsetto (Varese) Calciatori: Halse 3/3 (Cp 3/3); Jones 2/4 (cp 1/2; tr 1/1, drop 0/1) Ammonizioni: 12â st giallo Long (Aquila), 26â st Pegoretti (Aquila), 37â st Cigarini (Reggio) Man of the match: Wouter Moore (Reggio Emilia) Punti conquistati in classifica: Reggio Emilia 4 ; Aquila Rugby 1 Spettatori: circa 2000 Note: nellâintervallo consegna da parte dellâAssessore allo Sport Mauro Del Bue del Tricolore al nuovo ct della Nazionale Italiana Jacques Brunell Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
