[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, ALAN FALZONE DIRIGE LO SPAREGGIO-SALVEZZA

ECCELLENZA, ALAN FALZONE DIRIGE LO SPAREGGIO-SALVEZZA
di Redazione
08/05/2013
ECCELLENZA, ALAN FALZONE DIRIGE LO SPAREGGIO-SALVEZZA
Roma – E’ Alan Falzone, internazionale di Padova, l’arbitro designato dal CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR per l’incontro di
sabato 11 maggio alle ore 16.00 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato tra Crociati Rugby e L’Aquila Rugby, valido quale spareggio-salvezza del
Campionato Italiano d’Eccellenza.
Questa la designazione dell’incontro in dettaglio:
Eccellenza – spareggio salvezza – 11.05.13 – ore 16
Crociati Rugby v L’Aquila Rugby
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Pennè (Milano), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
