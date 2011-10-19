Loading...

(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, ARBITRI DEL TERZO TURNO

Redazione Avatar

di Redazione

19/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 ottobre 2011 ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLA TERZA GIORNATA   La Commissione Nazionale Arbitri ha designato il sig. Claudio Blessano di Treviso, a dirigere il posticipo tra il Rugby Reggio - LâAquila Rugby. Lâincontro in programma domenica 23 ottobre  alle ore 15.00 allo Stadio Mirabello, sarÃ  trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Sabato 22 ottobre, invece, il programma della terza giornata prevede quattro match, con un anticipo di orario tra San Gregorio Catania e Femi Cz Vea Rovigo Delta. Lâincontro, infatti, verrÃ  anticipato di un ora (inizio ore 15.00) e sarÃ  diretto dal sig. Domenico Sironi di Colleferro. A Mogliano Veneto, presso il terreno di gioco Maurizio Quaggia il Marchiol incontrerÃ  il Cammi Calvisano. Arbitro dellâincontro Carlo Damasco di Napoli.  A Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, la Mantovani Lazio giocherÃ  il secondo incontro consecutivo in casa. Se la vedrÃ  contro il Banca Monte Crociati e dirigerÃ  lâaquila Claudio Passacantando. Chiude lo scontro tra i campioni dâItalia del Petrarca Padova e I Cavarieri Prato. Arbitro Stefano PennÃ¨ di Milano. Di seguito le designazioni arbitrali per il terzo turno. ECCELLENZA â III TURNO â 22-23 ottobre 2011 Sabato 22 ottobre 2011 Ore 15.00 San Gregorio Catania â Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta, arb. Sironi di Colleferro Gdl Masini (Roma) e Pierâantoni (Colleferro) Quarto uomo: SchilirÃ² (Catania) Ore 16.00 Marchiol Mogliano - Cammi Calvisano -, arb. Damasco di Napoli Gdl Marrama (Padova) e Masetti (Arezzo) Quarto uomo: Fracasso (Padova) Ore 16.00 Mantovani Lazio â Banca Monte Crociati,  arb. Passacantando de Lâaquila Gdl Colantonio (Roma) e Zucchi (Livorno) Quarto uomo: Righini (Prato) Ore 16.00 Petrarca Padova â  Estra I Cavalieri Prato arb. PennÃ¨ di Milano. Gdl Boaretto (Rovigo) e Rebuschi (Rovigo) Quarto Uomo: Sibillin (Treviso.) Domenica 23.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Rugby Reggio - LâAquila Rugby, arb. Blessano di Treviso Gdl Roscini (Milano) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Borsetto (Varese) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Redazione

Redazione

