(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, ARBITRI DEL TERZO TURNO
di Redazione
19/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 ottobre 2011 ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLA TERZA GIORNATA La Commissione Nazionale Arbitri ha designato il sig. Claudio Blessano di Treviso, a dirigere il posticipo tra il Rugby Reggio - LâAquila Rugby. Lâincontro in programma domenica 23 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Mirabello, sarÃ trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Sabato 22 ottobre, invece, il programma della terza giornata prevede quattro match, con un anticipo di orario tra San Gregorio Catania e Femi Cz Vea Rovigo Delta. Lâincontro, infatti, verrÃ anticipato di un ora (inizio ore 15.00) e sarÃ diretto dal sig. Domenico Sironi di Colleferro. A Mogliano Veneto, presso il terreno di gioco Maurizio Quaggia il Marchiol incontrerÃ il Cammi Calvisano. Arbitro dellâincontro Carlo Damasco di Napoli. A Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, la Mantovani Lazio giocherÃ il secondo incontro consecutivo in casa. Se la vedrÃ contro il Banca Monte Crociati e dirigerÃ lâaquila Claudio Passacantando. Chiude lo scontro tra i campioni dâItalia del Petrarca Padova e I Cavarieri Prato. Arbitro Stefano PennÃ¨ di Milano. Di seguito le designazioni arbitrali per il terzo turno. ECCELLENZA â III TURNO â 22-23 ottobre 2011 Sabato 22 ottobre 2011 Ore 15.00 San Gregorio Catania â Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta, arb. Sironi di Colleferro Gdl Masini (Roma) e Pierâantoni (Colleferro) Quarto uomo: SchilirÃ² (Catania) Ore 16.00 Marchiol Mogliano - Cammi Calvisano -, arb. Damasco di Napoli Gdl Marrama (Padova) e Masetti (Arezzo) Quarto uomo: Fracasso (Padova) Ore 16.00 Mantovani Lazio â Banca Monte Crociati, arb. Passacantando de Lâaquila Gdl Colantonio (Roma) e Zucchi (Livorno) Quarto uomo: Righini (Prato) Ore 16.00 Petrarca Padova â Estra I Cavalieri Prato arb. PennÃ¨ di Milano. Gdl Boaretto (Rovigo) e Rebuschi (Rovigo) Quarto Uomo: Sibillin (Treviso.) Domenica 23.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Rugby Reggio - LâAquila Rugby, arb. Blessano di Treviso Gdl Roscini (Milano) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Borsetto (Varese) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione