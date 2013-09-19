Home Senza categoria ECCELLENZA, BLESSANO DIRIGE VEA-FEMICZ ROVIGO v FIAMME ORO

di Redazione 19/09/2013

Roma – Sarà Claudio Blessano a dirigere sabato alle 16.00 al “Mario Battaglini” di Rovigo l’incontro tra Vea-FemiCZ Rovigo e Fiamme Oro

valido per la prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza.

Il direttore di gara trevigiano rimpiazza il collega e concittadino Marius Mitrea, designato per l’incontro di RaboDirect PRO12 Ospreys v Edinburgh

Rugby di sabato sera a Swansea.

Questa la designazioni arbitrale completa:



Vea-FemiCZ Rovigo v Fiamme Oro Roma

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Navarra (Udine), Favero (Treviso)

