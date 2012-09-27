ECCELLENZA, CAVALIERI PRATO:

di Redazione 27/09/2012

ESTRA I CAVALIERI PRATO OSPITANO SAN DONA': LA PROBABILE FORMAZIONE Dopo la vittoria alla prima di campionato contro San Donà, I Cavalieri sono chiamati a ripetersi subito contro il Rugby Reggio, reduce da una pesante sconfitta subita dal Petrarca Padova. L'appuntamento è per domenica 30 settembre alle ore 15.00, allo stadio Canalina di Reggio Emilia, in diretta televisiva si Rai Sport 1. Per Estra I Cavalieri diversi i cambi previsti rispetto al quindici partito titolare contro San Donà. Cambi che, al di là degli infortuni di Patelli e Roan (usciti malconci dal campo contro i veneti), erano già stati preventivati dalla coppia De Rossi e Frati nell'ottica di un turnover, sopratutto in prima linea, che possa garantire a tutti gli atleti un buon minutaggio sin dalle prime fasi del campionato, in vista di una stagione lunga e stancante. Alla prima convocazione in assoluto nel torneo di Eccellenza con la maglia de I Cavalieri troviamo oltre ai giovanissimi Della Ratta, mediano di mischia classe '93 proveniente del vivaio pratese, e Simone Ragusi, classe '92 già nel mirino della nazionale azzurra U20, anche i neoacquisti Marco Pelizzari e Andrea Pozzi. Il commento di Filippo Frati sulla partita: “Quella di domenica a Reggio è una partita da non sottovalutare. Sono una squadra molto aggressiva e quando giocano in casa si esaltano ancora di più. La partita contro Padova non è attendibile per noi e non possiamo pensare di andare a Reggio con la vittoria in mano. Detto questo però, noi siamo I Cavalieri, siamo consapevoli della nostra forza e del nostro valore e dobbiamo scendere in campo sempre con la voglia di dimostrarlo.” Questa la probabile formazione per domenica: 15 Berryman, 14 Tempestini, 13 McCann, 12 Ngawini, 11 Sepe, 10 Vezzosi, 9 Frati, 8 Bernini, 7 Del Nevo, 6 Saccardo, 5 Boscolo, 4 Cavalieri, 3 Garfagnoli, 2 Giovanchelli, 1 De Gregori a disposizione: Borsi, Lupetti, Pozzi, Nifo, Pelizzari, Della Ratta, Ragusi, Majstorovic

