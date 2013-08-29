ECCELLENZA, DEFINITI DATE ED ORARI DEI PRIMI DIECI TURNI

ECCELLENZA, DEFINITI DATE ED ORARI DEI PRIMI DIECI TURNIRoma - La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione del calendario della RaboDirect Pro12, comunica che dalla prima alla decimagiornata di andata le gare del Campionato Italiana d’Eccellenza saranno programmate di sabato alle ore 16.00/15.00, fatta eccezione per le gare diseguito riportate che si svolgeranno la domenica:Rugby Reggio vs Vea Femi-Cz Rugby Rovigo - 01/12/13 ore 15.00Rugby Reggio vs Mogliano Rugby - 05/01/14 ore 15.00L’undicesima giornata di andata, la terza e la quarta giornata di ritorno saranno programmate di domenica, in quanto concomitanti con i seguentiincontri dell’RBS 6 Nazioni 2014: Galles vs Italia; Irlanda vs Italia; Italia vs InghilterraSi comunica inoltre che le date riportate nella programmazione delle gare di ritorno saranno soggette a nuove comunicazioni a seguitodell’ufficializzazione, da parte di Celtic Rugby, del programma definitivo del RaboDirect PRO12 per gli incontri in programma nel periodofebbraio-maggio 2014.Il calendario aggiornato è allegato al presente comunicato stampa ed è consultabile su Federugby.it