ECCELLENZA, DEFINITI DATE ED ORARI DEI PRIMI DIECI TURNI
di Redazione
29/08/2013
calendarioeccellenza20132014_def.pdf
ECCELLENZA, DEFINITI DATE ED ORARI DEI PRIMI DIECI TURNI
Roma - La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione del calendario della RaboDirect Pro12, comunica che dalla prima alla decima
giornata di andata le gare del Campionato Italiana d’Eccellenza saranno programmate di sabato alle ore 16.00/15.00, fatta eccezione per le gare di
seguito riportate che si svolgeranno la domenica:
Rugby Reggio vs Vea Femi-Cz Rugby Rovigo - 01/12/13 ore 15.00
Rugby Reggio vs Mogliano Rugby - 05/01/14 ore 15.00
L’undicesima giornata di andata, la terza e la quarta giornata di ritorno saranno programmate di domenica, in quanto concomitanti con i seguenti
incontri dell’RBS 6 Nazioni 2014: Galles vs Italia; Irlanda vs Italia; Italia vs Inghilterra
Si comunica inoltre che le date riportate nella programmazione delle gare di ritorno saranno soggette a nuove comunicazioni a seguito
dell’ufficializzazione, da parte di Celtic Rugby, del programma definitivo del RaboDirect PRO12 per gli incontri in programma nel periodo
febbraio-maggio 2014.
Il calendario aggiornato è allegato al presente comunicato stampa ed è consultabile su Federugby.it
