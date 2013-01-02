[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI DECIMA GIORNATA
di Redazione
02/01/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI DECIMA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza in programma tra sabato 5 e domenica 6 gennaio. Doppio posticipo domenicale: alle 14.30 al "Giulio Onesti" derby capitolino tra la Mantovani Lazio e le Fiamme Oro Roma mentre alle 15.15, in diretta Rai Sport 1, gli Estra I Cavalieri Prato primi in classifica ricevono il Marchiol Mogliano, riportatosi a sole quattro lunghezze dalla zona play-off: dirige Mitrea di Treviso. Eccellenza – X giornata 05.01.13 – ore 15.00 Petrarca Padova v Rugby Viadana arb. Passacantando (L'Aquila) g.d.l. Navarra (Udine), Lento (Udine) quarto uomo: Crivellini (Udine) Crociati Rugby v Rugby Reggio arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Roscini (Milano), Borsetto (Varese) quarto uomo: Filizzola (Milano) Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Pennè (Milano), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Masetti (Arezzo) M-Three San Donà v L'Aquila Rugby arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Brescacin (Treviso) 06.01.13 – ore 14.30 Mantovani Lazio v Fiamme Oro Roma arb. Falzone (Padova) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Cusano (Vercelli) quarto uomo: Romani (Colleferro) ore 15.15 – diretta Rai Sport 1 Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Spadoni (Padova), Marchesin (Venezia) quarto uomo: Favero (Treviso) Classifica: Estra I Cavalieri Prato e Rugby Viadana punti 37; Cammi Calvisano 33; Petrarca Padova 31; Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo 27; Mantovani Lazio, M-Three San Donà e Fiamme Oro Roma 16; Rugby Reggio 13; L'Aquila Rugby 3; Crociati Rugby 1
