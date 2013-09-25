ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
di Redazione
25/09/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni per la seconda giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza, in calendario sabato 28 settembre alle ore 16.00.
Anticipo alle ore 15.30 per la gara tra Fiamme Oro Roma ed i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano.
Eccellenza – II giornata – 28.09.13 – ore 16.00
UR Capitolina v Rugby Reggio
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli)
quarto uomo: Radetich (Napoli)
Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Bertelli (Brescia), Marchesin (Venezia)
quarto uomo: Tavelli (Piacenza)
Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano – ore 15.30
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Salvi (L’Aquila), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Valeri (L’Aquila)
M-Three San Donà v Estra I Cavalieri Prato
arb. Traversi (Rovigo)
g.d.l. Boaretto (Rovigo), Cusano (Vicenza)
quarto uomo: Lorenzetto (Treviso)
Petrarca Padova v Mantovani Lazio
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Navarra (Udine), Brescacin (Treviso)
quarto uomo: Masetti (Arezzo)
Riposa: Cammi Calvisano
Classifica: Marchiol Mogliano, Vea-FemiCZ Rovigo, Cammi Calvisano e Rugby Viadana punti 5; Estra I Cavalieri Prato 4; Lazio Rugby*, Petrarca Padova,
Rugby Reggio, M-Three San Donà, Fiamme Oro Roma e UR Capitolina 0
*una partita in meno
Classifica marcatori: Bergamasco Mi. (Vea-FemiCZ Rovigo) e Browne (Estra I Cavalieri Prato) punti 17; Steyn (Cammi Calvisano) 15; Farolini (Rugby
Reggio) 14; Fenner (Rugby Viadana) 11; Ceccato A., Cornwell e Guarducci (Marchiol Mogliano) 10
Classifica metaman: Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Ceccato A. e Guarducci (Marchiol Mogliano) 2; 20 giocatori 1 meta
Redazione